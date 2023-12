Luc-la-Primaube. Le comité d’animation de Luc a dévoilé ses prochaines festivités

Le comité d’animation de Luc a dévoilé les festivités 2024. Lors de l’assemblée générale du comité d’animation de Luc, Véronique Douziech déléguée à la culture a manifesté le soutien de la municipalité envers l’association. Elle a félicité le comité pour ses actions multigénérationnelles. Elle a informé l’assemblée qu’en 2024, deux événements marquants seront portés par la commune de Luc-La-Primaube : les Ogres de Barback les 31 mai, 1er et 2 juin 2024 et l’ouverture de l’église de La Capelle Saint-Martin.

Fort de ce soutien, le comité d’animation de Luc est plus que jamais désireux de continuer à animer le village.

Le bureau qui a été réélu (présidents Damien Routaboul et David Romiguière ; secrétaires Josette Barbier de Reulle et Véronique Turlan ; trésorières Maryse Vacquier et Liliana Foëx) a fait état des prochaines manifestations prévues pour l’année 2024 : thé dansant le 14 janvier, spectacle "En passant" 100 % Goldman, le 9 mars, spectacle organisé pour les enfants de la commune le 5 avril et fête annuelle du village avec brasucade les 5,6 et 7 juillet. Le comité de Luc est bien sûr ouvert aux nouveaux bénévoles désireux de s’impliquer dans ces animations.

Si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, n’hésitez pas à leur écrire à cette adresse mail :

Contact_animationluc@yahoo.com

Les anciens musiciens de Goldman seront en concert lors des prochaines "Hivernales de Luc" qui auront lieu le samedi 9 mars à 20 h à l’espace animation de Luc, le groupe Funny Groove en première partie et le groupe "En Passant" concert chansons 100 % Goldman comme tête d’affiche.

Une idée de cadeau pour Noël. Vente des places à la boulangerie Clem l’Artisan située 7, rue de La Fontaine à Luc ou à l’Espace culturel Leclerc ou en ligne : En passant – Spectacle 100 % Goldman. Tarif : 24 €.