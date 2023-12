Entraygues-sur-Truyère. Saint-Ambroise fêté par les apiculteurs

Dernièrement, l’équipe du Rucher de santé de l’abeille s’est retrouvée à Entraygues pour fêter la Saint-Ambroise, saint patron des apiculteurs.

Le bureau du Groupement sanitaire apicole de l’Aveyron s’était déplacé en nombre avec Jean Blanchot (président), Stéphane Bourdon (vice-président) et le trésorier Bruno Robert.

Les élus étaient présents avec Bernard Boursinhac, maire d’Entraygues, Annie Rieu, adjointe, et Laurence Mollaret, conseillère municipale : ce qui soulignait de manière forte l’attachement d’Entraygues au rucher communal. Le doyen, Renaud Falissard, avait apporté sa belle statue en bois de Saint-Ambroise et des pots de miels des Ruchers de santé de l’Aveyron avaient été déposés sur l’autel de l’église d’Entraygues. Jean Blanchot a décrit la vallée du Lot, comme un milieu favorable aux abeilles, par la présence d’eau en permanence, par de grands espaces où fleurissent de nombreuses espèces florales et par la présence d’un technicien sanitaire apicole d’exception, en la personne de Jean-Bernard Fayel !

Une formation est envisagée pour l’année prochaine, éventuellement sur le nourrissage, voire sur le stress des abeilles.

Aujourd’hui le rucher comporte cinq ruches et son miel est déjà réputé, surtout dans les écoles qui ont le privilège de le déguster. Une extraction est faite en public lors des "mardis d’Entraygues". Pour ce jour de fête, le chef Damian Martin avait réservé des merveilles, à la Maison des associations après l’apéritif, offert par le maire.

Le festin partagé et sa convivialité resteront longtemps dans les esprits.