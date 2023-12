Villefranche-de-Rouergue. Nadau en concert en juillet, sur la place Notre-Dame

Le groupe, qui a fait une chanson en l’hommage de Jean-Petit, se produire l’été prochain pour un concert évènement.

C’est un événement tant attendu par les Villefranchois. "Entre le groupe Béarnais de Nadau et la Perle du Rouergue, ce sont 30 ans d’amitié, d’amour et de fidélité", s’exclame Serge Garroté, l’un des organisateurs de ce rendez-vous, et ami du fondateur du groupe, Michel Maffrand.

Ce dernier a lancé l’aventure Nadau il y a 50 ans (Los de Nadau). "Il se plaisait à affirmer que c’était l’Institut d’études occitanes de Villefranche-de-Rouergue qui avait permis aux saltimbanques de traverser pour la première fois la Garonne", ajoute Serge Garroté. Le groupe est devenu particulièrement populaire sur les villes et les villages du territoire villefranchois.

Hommage à Jean-Petit

Fin novembre, c’est à Pau que Nadau s’est produit à trois reprises au Zénith. Toutes ont affiché complet. Les organisateurs ne s’inquiètent pas trop de remplir la place Notre-Dame lors de la prochaine venue du groupe le 20 juillet prochain, en plein air place Notre-Dame. C’est le Stade villefranchois qui a d’ailleurs pris le relais de l’organisation, associé à la Maison de l’occitan.

"C’est un concert qui fera date", se réjouit Michel Maffrand. Les organisateurs ont tenu à faire ce concert sur la place Notre-Dame, en écho avec de Jean-Petit.

En 1643, 3 000 croquants, emmenés par Jean Petit, avaient manifesté leur mécontentement face à l’augmentation des taxes royales. Ce grand soulèvement fut avorté puisque Jean Petit et ses acolytes furent roués sur cette même place Notre-Dame… Ému par ce fait historique, Michel Mafrand a écrit spécialement pour Villefranche ce requiem (Aurost Joan Petit) qui lui rend hommage. "Les trois tambours qui viendront se joindre au groupe arracheront bien des larmes en hommage à notre histoire locale", lance Serge Garroté.

Sept musiciens

De l’Encatada et son "Patapim Patapam" à "Mon Dieu que j’en suis à mon aise", c’est une représentation complète qui s’annonce en juillet prochain pour le groupe Nadau, fort de ses sept musiciens. 2 h 15 de concert où le public pourra entonner à pleins poumons la traditionnelle "Immortela". Déjà la moitié des places ont été réservées, et les prochaines pourraient partir dans les semaines à venir. Les organisateurs s’attendent à un concert guichet fermé qui fera date pour Villefranche. Place Notre-Dame, le 20 juillet. Places assises numérotées : 25 €. Réservations : 06 27 99 35 91.

