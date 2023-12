La période de Noël est aussi celle des musiques incontournables, qui animent l'ouverture des cadeaux. Retrouvez les 10 morceaux qui continuent de marquer au fer rouge les 24 et 25 décembre... mais également la fin d'année !

Pour les âmes qui ne peuvent se passer de musique, Noël est une période grandement attendue ! Des morceaux historiques et surtout incontournables sont écoutés en boucle. On vous en a sélectionné 10 ! Les voici :

"All I Want For Christmas Is You"

S'il y a bien un morceau qui cartonne autant durant les fêtes que pendant le reste de l'année, c'est "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey. Sur YouTube, le clip a été vu plus de 778 millions de fois, et franchit d'ailleurs le cap du milliard avec la version "Make My Wish Come True", visionnée à 528 millions de reprises.

"We Wish You a Merry Christmas"

Autre morceau clé de cette période de fêtes de fin d'année, le chant anglais "We Wish You a Merry Christmas", qui évoque d'ailleurs également la nouvelle année.

"Petit papa Noël"

Reprise bien plus d'une fois, la version la plus réputée de "Petit papa Noël" est, à n'en pas douter, celle de Tino Rossi. Sortie en 1946, la chanson n'a pas perdu en popularité et reste encore un titre majeur de ces fêtes de fin d'année.

"Bons baisers de Fort-de-France"

"Noël, Joyeux Noël..." : la Compagnie Créole a également composé son titre spécial fêtes de fin d'année. Le titre est sorti en 1984.

"Mon beau sapin"

D'origine allemande, nommée "O Tannenbaum", la chanson a été reprise en Français. Elle a traversé les décennies pour rester encore très populaire de nos jours.

"Jingle Bells"

La traversée de l'Atlantique mène jusqu'en Amérique, où le titre "Jingle Bells" a été écrit. Là aussi, il n'a pas perdu de sa superbe, puisqu'il remonte à la fin du XIXe siècle.

"Vive le vent"

Version française de "Jingle Bells" et écrite par Dalida, "Vive le vent" a aussi rencontré un grand succès. Publiée en 1960, la reprise de ce chant de James Lords Pierpont est un autre morceau majeur de ces fêtes de fin d'année.

"Last Christmas"

Cap sur Wham! et son morceau "Last Christmas", titre énormément écouté lors de la période de Noël. Grand succès des années 1980, c'est une chanson toujours aussi emblématique.

"Let it snow"

Bien qu'elle se fasse de moins en moins présente le jour de l'ouverture des cadeaux, la neige reste malgré tout un élément moteur de cette période de Noël et de fin d'année. Frank Sinatra en a fait le fil rouge du morceau "Let it snow", qu'il a repris en 1950.

"Santa Tell Me"

Plus récemment, en 2014, Ariana Grande a injecté du sang neuf dans la discographie de Noël. La chanteuse américaine a composé "Santa Tell Me", visionné à quasiment 300 millions de reprises sur YouTube.