Une tradition qui existe depuis 1831 : tous les ans à Noël, même en période de conflits, toutes les compagnies de la Légion étrangère réalisent et exposent des crèches qui aujourd'hui dépassent la simple évocation ou célébration de la naissance du Christ.



Ici une colonne de véhicules militaires américains, là une caserne, là un village sous la neige ou là encore une bataille de la Seconde guerre mondiale : si rois mages, petits Jésus et rois mages existent bien parmi les crèches réalisées par les compagnies de la Légion étrangère, son ADN ne dépose pas tout à fait les armes en cette période de Noël. Et c'est avec une belle constance que chaque année, qu'ils soient en casernes ou même sur les théâtres d' opérations, en France ou ailleurs, que les légionnaires sacrifient à une tradition presque bicentenaire : la réalisation et l'exposition de crèches de Noël qui donne lieu à une explosion de créativité et à un petit concours au sein des compagnies.

Crèche vivante et Bir-Hakeim sur le Larzac

En Aveyron, les légionnaires de la 13e DBLE dans leur camp du Larzac ont dévoilé ce dimanche 24 décembre les différentes crèches vivantes réalisées par les cadres et les légionnaires des différentes compagnies de l'unité. La crèche, vivante ou façon santons, témoigne de ce qu’a vécu la compagnie et le régiment dans un passé plus ou moins lointain, comme à Bir-Hakeim, bataille à laquelle a participé le régiment dans le désert lybien en 1942.

Cette année, rapporte Midi Libre, les légionnaires ont fait preuve d'imagination, de créativité et d'ingéniosité pour réaliser ces crèches, qui montrent "l'esprit Légion" tout en faisant vivre la magie de cette fête auquelle est associée la famille légionnaire depuis 1831, année de création de la Légion étrangère.

La place d'armes en miniature sur le Larzac. Repro Centre Presse - 13e DBLE - DR

Crèches itinérantes, conflits passés ou actuels

Certaines unités de la Légion prennent cette tradition plus à coeur que d'autres pour offrir au public, le jour de Noël venu, un vrai spectacle et de vraies oeuvres d'art. A Saint-Christol d'Albion (Vaucluse), le 2e régiment étranger de génie a réalisé une crèche itinérante que les militaires sont allés exposer durant une semaine dans les établissements scolaires de la région...

Le père Noël n'existe pas, le père Légion, lui, si

D'autres crèches de Noël réalisées par la 27e brigade d'infanterie de montagne basée à Varces-Allières-et-Risset (Isère), mêlent allègrement, autour d'un joli village médiéval sous la neige, des décors de la Nativité et d'autres décors de conflits actuels, comme le Proche-Orient. Un association qui peut paraître très paradoxale, mais qui doit être comprise comme une volonté des légionnaires de rappeler l'esprit de Noël au sein des guerres et des batailles, qu'elles soient d'hier ou d'aujourd'hui. Une volonté, une symbolique humaine plutôt que religieuse, ou un doux rêve, au vu de l'actualité...

Mais rappelons qu'un légionnaire ne croît pas au père Noël, mais plutôt au "père Légion", le surnom le général commandant la Légion étrangère. Le nouveau père Légion, le général Cyrille Youchtchenko, nommé cette année, a fait à l'occasion des fêtes de Noël le tour de certaines de ses unités.