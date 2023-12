Thérondels. Le village de Nigresserre perpétue la tradition des calendes

Le village de Nigresserre perpétue la tradition qui veut que douze jours avant la Nativité (du 13 au 24 décembre) on sonne les cloches pour annoncer Noël.

Cette pratique très ancienne est appelée "nadalet", "aubetas", "carillon de l’Avent", "calendes de Noël", selon les régions.

Ainsi, durant douze jours à la nuit tombée, le carillonneur Jean-Léonard fait retentir les cloches.

Cette année, peu avant Noël, de nombreuses gens du pays et d’ailleurs se sont réunis dans la petite église du village pour écouter sonner les "calendes" et se replonger dans la tradition, certains retrouvant leur âme d’enfant. Profitant de cette occasion, un groupe de 20 amis musiciens venus du Cantal, de la Lozère et de l’Aveyron ont fait vibrer les voûtes de la petite église Saint-Jean. Durant cette soirée musicale, deux vielles, huit accordéons (diatoniques et chromatiques) et dix cabrettes ont égrené leurs notes, enchantant le public sur des airs folkloriques traditionnels, mais aussi – calendrier oblige – des airs de Noël bien connus. Cette agréable soirée s’est terminée autour d’une soupe au fromage qui a réchauffé les cœurs.