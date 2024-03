Thérondels. Sentier de l’imaginaire : les bénévoles préparent la nouvelle saison

Le printemps est là. Avec les beaux jours, les promeneurs ne vont pas tarder à faire leur retour sur le sentier de l’imaginaire "Et le paysan créa la prairie".

Récemment, l’équipe des bénévoles toujours aussi active s’était donné rendez-vous au point kilométrique 1 du sentier. Après les intempéries hivernales et les travaux forestiers, un nettoyage de printemps s’imposait. La préservation de l’espace ludique, la cabane de la sorcière, renforcement des barrières, enlèvement des branches et un complément de balisage étaient menés à bien par les "hommes de terrain" toujours fidèles. Pendant ce temps, une autre équipe se réunit régulièrement pour la conception de panneaux qui seront installés à la fontaine. Outre ces bénévoles il ne faut pas oublier les enfants de l’école qui réservent une surprise sur le sentier au mois de juin pour la troisième année consécutive. Des animations sont prévues sur le sentier et, à cet effet il faut penser à réserver la date du 18 mai.

Un grand merci aux bénévoles locaux mais aussi à ceux qui œuvrent sur les cinq autres sentiers de l’imaginaire qui sont une identité forte et une véritable vitrine du Carladez.