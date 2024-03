Thérondels. Le club des Tilleuls réunit les amateurs de belote

Pour sa dernière animation hivernale, le club des Tilleuls a choisi d’organiser un concours de belote dimanche. Malgré un match de rugby télévisé, trente-deux équipes avaient fait le déplacement pour taper le carton.

Tout au long de l’après-midi dans une ambiance bon enfant ce sont des joutes amicales qui se sont déroulées autour du tapis vert chaque joueur donnant le meilleur de lui-même pour essayer de figurer au palmarès. À la fin des quatre tours réglementaires, c’est l’équipe Jean et Irène qui termine en tête avec 4 157 points et remporte les bons d’achat de 50 €.

Viennent ensuite les duos Jeanine et Odette (4 123), Jacques et Jean-Claude (4 091). Le quartet gagnant est complété par l’équipe Burguères et Laurence (3 731). Les vingt meilleures équipes ont été récompensées.