Thérondels. Repas et french cancan au menu des aînés

Après s’être regroupés en interclub et à la suite d’une première sortie qui avait connu un réel succès, les adhérents des quatre clubs des aînés du Carladez ont effectué récemment une escapade "cabaret" au restaurant Malet à Lavastrie. Ce sont ainsi une quarantaine de personnes qui ont été accueillies par le personnel et les artistes de la troupe "Garden Palace" venue de Clermont-Ferrand et qui d’entrée ont su mettre les convives dans une ambiance "Moulin Rouge" qui donnait le "LA" d’un moment qui s’annonçait festif, et il le fut. Entre chaque plat, artistes, chanteurs, chanteuses, danseuses entraînaient les participants dans une ambiance de Music-Hall et Folies Bergères qui n’avait rien à envier aux revues parisiennes. Ce fut un agréable moment de détente et de convivialité dont tous garderont un agréable souvenir.