Thérondels. L’aire de jeux de la Cazournie sort de terre

Aujourd’hui, l’aire de jeu existante destinée aux enfants est vieillissante et ne présente pas une offre de jeux adaptée aux différentes tranches d’âge. Une réflexion s’imposait et tout est parti de la volonté du conseil municipal jeunes de créer une pumptrack à Thérondels. S’en est suivi le constat que les plus petits n’auraient pas vraiment une aire de jeux adéquate pour eux et qu’en fin pour que les jeunes de la commune puissent avoir accès à une aire de jeux, il fallait se rendre à Mur-de-Barrez.

C’est donc en toute logique que la mairie en partenariat avec l’association des parents d’élèves (APE) a lancé le projet "aire de jeux de la Cazournie". Pourquoi la Cazournie ? Pour son cadre, l’espace disponible et une certaine sécurité par rapport à la route. En plus de l’aire de jeux, des bancs seront installés afin que toutes les générations puissent s’y retrouver.

Elle comprendra une pumptrack (pour les casse-cou), et pour les plus jeunes un toboggan (triple glisse), une balançoire avec plusieurs agrès, une toile d’araignée pour escalade ainsi qu’une structure mêlant toboggan, escalade, petits jeux à ressorts offerte par le camping La Source.

Bénévoles, conseil municipal des jeunes, des adolescents et leurs parents se regroupent tous les week-ends à l’image de dimanche dernier afin de faire sortir de terre ce projet où toutes les générations pourront se retrouver.