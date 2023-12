METEO. Allez-vous passer le réveillon sous la pluie ? Les prévisions pour le week-end du Nouvel An

Les prévisions météo pour le week-end du passage à la nouvelle année.

La pluie concernera une grande partie du pays le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. Selon les prévisions de la Chaîne Météo, les premiers pas en 2024 seront humides dans la région Grand-Est jusqu'au nord des Alpes, ainsi que sur la façade atlantique. La neige pourrait également s'inviter dans les Vosges et en Savoie à partir de 700-1 200 mètres. De fortes rafales de vent se sont aussi fait sentir à Noël et pourraient être de retour au Nouvel An. D'importantes bourrasques sont surtout attendues sur le bord de mer.

Du côté des prévisions de Météo France, on s'attend également à de la plus sur une bonne partie de la moitié nord du pays, dimanche 31 décembre. Le ciel devrait être voilé dans le sud-ouest et une partie de l'Occitanie, mais le soleil sera au beau fixe sur le pourtour méditerranéen.

Des températures douces, même le soir du réveillon

Alors que douceur était au rendez-vous à Noël et ce début de semaine, les températures seront à nouveau agréables tout le week-end du Nouvel An. Les premières estimations de Météo France s'attendent jusqu'à 16°C à Montpellier (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales) samedi après-midi, et entre 13 et 15°C globalement dans le Sud. Dans la partie nord, les maximales seront comprises entre 8 et 13°C.

Les prévisions samedi après-midi. Météo France

Il y aura une légère baisse dimanche 31 décembre, on ne devrait pas dépasser les 15°C dans le sud et il fera autour de 12°C dans la partie nord occupée par les averses. Au moment de s'embrasser lors du décompte de minuit, les températures seront assez clémentes :

Les prévisions de dimanche soir. Météo France

Un lundi pluvieux est pour l'instant prévu pour le premier jour de l'année 2024. Les averses balayeront le pays du nord-est au sud-ouest, seule la région PACA devrait se contenter d'un ciel nuageux.

Les prévisions de lundi 1er janvier 2024. Météo France

