Réquista. Personnel et enseignants du collège Sourèzes ont partagé un moment festif

Ce vendredi fut une journée exceptionnelle empreinte de festivités inoubliables. Une profonde reconnaissance s’adresse aux agents qui ont orchestré un repas exceptionnel, délectable et généreux, faisant de cette journée un moment mémorable.

Un merci tout particulier résonne également envers la chorale, dont les performances éblouissantes ont ajouté une dimension magique à ce déjeuner festif. La voix harmonieuse des membres de la chorale a créé une atmosphère chaleureuse et enjouée, transformant simplement un repas en une expérience sensorielle riche en émotions. Une mention spéciale revient à la professeure d’éducation musicale, dont la direction éclairée a contribué à la réussite éclatante de cette prestation musicale.

En prime, la journée a été couronnée de bonheur avec la distribution de cadeaux sous le sapin, généreusement offerts par le FSE. Ces présents ont ajouté une touche de magie et de convivialité à l’événement, témoignant de la générosité de la communauté et renforçant les liens qui les unissent. Ces cadeaux sont bien plus que des objets matériels ; ils symbolisent l’esprit de partage et de solidarité qui règne au sein de cette communauté.

Cette journée a été l’occasion de célébrer l’unité, la gratitude et la joie partagée.