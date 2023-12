Le bébé de la chanson à succès de Jean-Jacques Goldam sortie il y a trente-six ans, n'est pas fictif. C'est l'acteur Philippe Lellouche qui a révélé son identité.

"Elle a fait un bébé toute seule". Ce tube des années 90 signé Jean-Jacques Goldman, n'a pas pris une ride et traverse les décennies depuis sa sortie en 1987.

En cette fin d'année 2023, trente-six ans après la sortie de cette chanson racontant l'histoire d'une femme enceinte qui a eu un enfant toute seule, on apprend qui est le bébé. Qui existe bel et bien !

"Elle s'appelle Vanessa Boisjean et c'est ma femme"

C'est lors d'une interview au micro d'Europe que le comédien Philippes Lellouche a dévoilé le secret gardé depuis plus de trente ans. "Le bébé s'appelle Vanessa Boisjean et c'est ma femme". "Ouais, c'est incroyable", a raconté Philippe Lellouche qui partage sa vie depuis huit ans.

Vanessa Boisjean est la fille de Lily Boisjean qui n'est autre que l'attachée de presse et amie de Jean-Jacques Goldman. "Ils ont été proches et ils le sont encore. Et effectivement, quand elle est tombée enceinte, Jean-Jacques a écrit cette chanson pour elle, et le bébé est devenu ma femme".