Najac. Des stages créatifs à venir avec l’Atelier

Ce début d’année, outre les multiples animations en direction des petits et des plus grands, verra débouler dans le programme de l’Atelier des stages spécifiques. Tel sera le cas pour un stage de chant animé par Anaïs Raphel et programmé mercredi 21 février de 14 h 30 à 17 h 30 (coût 14 €) dans les locaux de l’Atelier, 9 avenue de la gare, 12 270 Najac.

Chanter, vibrer ensemble, à l’unisson ou à plusieurs voix ; plaisir des rythmes et des harmonies ; chants d’ici et d’ailleurs, pour bercer ou swinguer !

Anaïs Raphel est comédienne de cirque et de rue, acrobate aérienne, marionnettiste, danseuse, performeuse et musicienne.

Après une formation musicale en conservatoire classique, un bac scientifique, suivi de classes préparatoires littéraires, Anaïs obtient une maîtrise en arts du spectacle à Lyon et à Montréal (Québec).

Elle se forme ensuite aux arts de la scène à Montréal, à Bruxelles, à Toulouse, à Lyon, à Paris, puis se spécialise en art du mouvement et acrobatie aérienne, tout en développant en parallèle un travail original en tant que marionnettiste, et tout en poursuivant ses explorations musicales en tant que violoniste et chanteuse.

Anaïs se forme également en direction de chœur en chants du monde et musiques actuelles.

Au préalable, dans la continuité des actions déjà menées dans ce sens est annoncé un stage de cirque aérien pour mercredi 14 février (pour les 4-6 ans de 11 heures à 12 h 30), pour les 7-10 ans de 14 h 30 à 16 h 30 et pour les plus de 10 ans et les adultes de 18 h 30 à 20 h 30.

Le stage aura pour cadre les locaux plus adaptés de la salle des fêtes du village.