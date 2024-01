Sa maman, descendue de Rennes pour rejoindre son fils dans la maison qu'elle a acheté dans les Pyrénées-Orientales, a alerté les gendarmes de la disparition de Clément Gérardot.

Où est passé Clément Gérardot, un homme âgé de 31 ans, vivant à Vinça dans les Pyrénées-Orientales, qui a disparu au moins depuis le 24 décembre 2023 alors que sa maman devait le rejoindre de Rennes (Bretagne) où elle réside le jour de Noël ?

Depuis, Clément n'a plus donné signe de vie et demeure introuvable. Selon les déclarations de sa mère à L'Indépendant, cela ne ressemble pas à son fils de partir sans donner de nouvelles même si, elle le décrit comme un garçon plutôt habitué à être "solitaire" et "casanier".

"Solitaire", il aime "la marche"

Auprès de nos confrères, la maman explique que son dernier contact avec Clément remonte au 23 décembre. Par téléphone, ce dernier aurait laissé entendre qu'il serait peut-être absent à son arrivée.

Ce qui fut le cas le 25 décembre au soir. Mais, le lendemain, toujours sans nouvelles, inquiète, elle se décide à alerter la gendarmerie. Les militaires lancent un appel à témoins pour disparition inquiétante dès le 28 décembre 2023. Élément troublant, Clément n'a pris les clés de la maison et semble être parti sans affaires.

Comment le reconnaître ?

Clément Gérardot mesure 1,80 m, a les cheveux bruns mi-longs. Il serait possiblement barbu et pourrait porter des lunettes. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n'est pas connue.

Il avait quitté Rennes en août

Le trentenaire avait quitté Rennes en août dernier, ses proches et ses amis, pour venir vivre dans cette maison de Vinça achetée par sa maman. Sa maman le décrit comme un garçon aimant la marche. "J'ai l'impression d'ailleurs qu'à part ses chaussures de marche, il n'a rien pris avec lui", raconte-t-elle à nos confrères.

Il aime jouer de la guitare, lire. Depuis, elle ne cesse d'arpenter les lieux où Clément aimait se promener, allait faire ses achats. En vain.

Son portable n'émet plus depuis le 24 décembre

De son côté, la gendarmerie poursuit ses investigations et n'écarte à ce jour aucune piste. Mauvaise rencontre, disparition volontaire, aucune piste n'est écartée. Des recherches terrestres appuyées par un drone, des relevés à l'intérieur du domicile, l'analyse de son téléphone dont le dernier signal émis remonte au 24 décembre et de ses comptes bancaires ont été engagées.

Toute personne disposant d'informations doit contacter la gendarmerie d'Ille-sur-Têt au 04 68 84 70 10.