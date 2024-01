Decazeville. Vite lu

Documentaire "Première" mercredi à la Strada. Le cinéma la Strada diffuse le film documentaire "Première", mercredi 3 janvier, 20 h 30. En avril 2023, Tristan Lombart se lance dans l’aventure de la "Desertus Bikus", une course d’ultracyclisme de 1 400 kilomètres. Le défi : relier Bayonne à Nerja (sud de l’Espagne) le plus vite possible, sans assistance, en passant par les déserts et parcs nationaux espagnols. Cycliste passionné depuis ses 10 ans, c’est la première fois que Tristan se mesure à un défi d’ultradistance. Son objectif : franchir la ligne d’arrivée en moins de 5 jours et se hisser parmi les 50 premiers compétiteurs. Loin des clichés des athlètes de haut niveau, suivez une aventure sportive authentique, qui amène Tristan, dont la famille est bien connue à Decazeville, à dépasser ses barrières mentales et physiques. Dépaysant et ébouriffant !

Des lumières orange dans le ciel pour le réveillon. Plusieurs Decazevillois ont aperçu trois lumières orangées dans le ciel, le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre au moment de se faire le "bisou", formant un grand triangle, vers le nord, nord-ouest. Au bout de quelques minutes, ces points lumineux se sont volatilisés subitement. Avant de penser à des extraterrestres qui viendraient voir comment se déroule le passage du jour de l’an sur notre bonne vieille planète, il faut d’abord se tourner vers des causes plus rationnelles. Il s’agissait peut-être de lanternes chinoises, de ballons-sondes, de drones ou encore de satellites, notamment ceux du milliardaire Elon Musk qui doivent consteller le firmament européen. Le fait que le triangle soit resté ainsi formé de manière régulière peut toutefois poser question…

Quine des joutes à Boisse-Penchot dimanche. Le club de joutes nautiques "La Joyeuse" de Boisse-Penchot organise un grand quine dimanche 7 janvier, à 15 heures, salle des fêtes du village. Nombreux lots à gagner : notamment des bons d’achat de 200 €, 100 €, 50 €, 30 €, jambons, etc.