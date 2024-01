Horoscope : verseau, bélier, gémeaux, balance, lion : découvrez signe par signe ce que vous réserve votre astre pour l'année 2024

Que réservent les astres pour l'année 2024 ? Suzie Gentile, astrologue, a scruté le ciel pour dessiner les grandes lignes de chacun des douze signes du zodiaque.

Le signe du bélier. Photomontage - Alexia Ott

Bélier : 21 mars- 21 avril

Planète : mars. Signe de feu

Principales qualités : courage, franchise, dynamisme

Principaux défauts : impulsif, colérique, changeant

Bonne entente avec : le Lion, le sagittaire

Panorama 2024 : visez la Lune

"Les astres vous invitent à regarder les choses sous un autre angle. Des changements se profilent à l’horizon. Rassurez-vous vous serez faire tourner la roue de votre côté. Vous serez aidé en cela car les astres qui vous octroie une belle énergie pour saisir les opportunités au vol. Un nouvel emploi du temps verra le jour. Vous serez mieux dans vos baskets et prendrez la vie du bon côté !"

Amour :

Un non dit empoisonne votre vie amoureuse ? Vous affronterez le problème pour ne pas envenimer la situation. Fini la culpabilité et les remises en question ! Uranus crée des surprises et des coups de théâtre. Ainsi, reboosté(e), vous voguerez vers de nouveaux horizons. Vous apprendrez à penser un peu plus à vous…et à votre cher(e) et tendre si vous en avez un ! Quoi qu’il en soit, vous adopterez l'ambiance sera plus chaleureuse.

Travail :

Loin de vous faire baisser les bras les obstacles renforceront votre ambition. Ceux sont autant des défis que vous voulez relever. Jupiter et Uranus vous poussent sur le devant de la scène et vous savourerez enfin votre succès ! N’oubliez pas cependant que "tout travail mérite salaire" à vous de faire valoir vos compétences. Les contacts seront facilités. Des opportunités nouvelles verront le jour.

Finance :

Vous vous révélerez meilleur(e) gestionnaire que d’aucun pourrait penser. En clair, vous aurez l’œil sur vos comptes et vous ne dépenserez pas plus que vous n’avez. Mais parfois c’est plus fort que vous, vous dépenserez sans compter pour faire plaisir à vos proches. Heureusement lorsqu’il y a urgence, vous savez trouver des solutions judicieuses pour rééquilibrer votre budget. Dans l’ensemble le secteur financier est préservé.

Forme :

Cette année vous aurez tendance à accentuer les petits maux de tous les jours. N’hésitez pas à faire un « check-up » pour vous tranquilliser l’esprit. Si vous n’arrivez pas à surmonter vos angoisses consultez un spécialiste. Il y a de nombreuses méthodes aussi pour se relaxer, chasser les idées noires, etc. Les différentes pratiques et thérapies liées au bien être et à l’écoute du corps vous passionneront. Rassurez-vous dans l’ensemble vous jouirez d’une bonne santé.



Vous êtes du même signe que :



* Madame Bélier : Céline Dion, Maria Carey, Victoria

Beckham, Elle Macpherson, Clotilde Coureau

* Monsieur Bélier : Elton John, Russel Crowe, Guillaume Canet, Marc Jacobs, Gad Elmaleh

Le signe du taureau. Photomontage - Alexia Ott

Taureau : 22 avril - 21 mai

Planète : Vénus. Signe de Terre

Principales qualités : travailleur, personne de confiance

Principaux défauts : possessif, n’aime pas le changement

Bonne entente avec : la vierge et le capricorne

Panorama 2024 : une super année

Jupiter l’astre de l’argent, des honneurs et de la chance en général, séjourne dans votre signe cette année. Il vous apportera entre autre chose optimisme et confiance en vous. Vous rayonnerez de mille feux et vous attirerez la sympathie. C’est la promesse d’un avenir lumineux. Plus entreprenant(e) que jamais, vous réaliserez un de vos rêves les plus chers.

Amour :

Cupidon darde ses flèches et le coup de foudre vous guette. Dans ce climat euphorisant, vous ferez mille et uns projets avec votre amoureux(se). Le "nirvana" n’est pas loin ! C’est décidé vous rangerez au placard les remises en question, les doutes, pour vous lancer dans la vie à deux. Vous n’aurez plus peur de vous engager car vous avez trouvé chaussure à votre pied.

Travail :

Avec Jupiter dans la poche, à vous les rentrées d’argent conséquentes et en plus dame chance vous accompagnera dans vos projets. Boosté par cette belle énergie, votre magnétisme sera au zénith. Les professions indépendantes verront leur chiffre d’affaire s’envoler. Il y aura quelques jalousies sur votre route, mais elles n’entameront pas votre moral. L’ensemble du signe devrait connaitre promotion et avancement.

Finance :

Une année dans l’ensemble prospère s’offre à vous. Jupiter est votre allié et ajouté à votre flair dans les affaires, vous réaliserez de bons placements. Vous protégerez vos arrières en vous montrant très habile en matière de gestion. Vos opérations financières seront plus rentables mais restez vigilant(e). Fuyez les beaux parleurs qui vous promettent monts et merveilles !

Forme :

Jupiter octroie de l’optimisme et un moral à toute épreuve ! Votre jouirez d’une bonne santé durant l’année et vous retrouverez le goût des randonnées et du sport en général.

Attention cependant, dans ce climat quelque peu euphorisant, vous aurez tendance à surestimer vos forces. Evitez les excès de table car le surpoids vous guette.

Surveillez votre ligne pour garder la "pêche".



Vous êtes du même signe que :

*Madame Taureau : Estelle Hallyday, Pénélop Cruz, Marie-Josée Pérec, Véronique Sanson, Laetitia Casta, Renée

Zellweger

*Monsieur Taureau : Jack Nicholson, Patrick Bruel, Yannick Noah, Éric Cantona, Georges Clooney, Christian Clavier

Le signe du gémeaux. Photomontage - Alexia Ott

Gémeaux : 22 mai - 21 juin

Planète : Mercure. Signe d’air

Principales qualités : intelligence souple, adaptabilité

Principaux défauts : dispersion, nervosité

Bonne entente avec : balance et verseau

Panorama 2024 : Nouveau départ

Jupiter depuis le signe du Taureau puis dans votre signe dès le 26 Mai vous fait les yeux doux. Côté cœur si vous êtes célibataire, vous serez sollicité(e), mais vous ne voulez pas vous engager à la légère. Pourtant vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de foudre ! Des changements se profilent dans le travail, ils seront bénéfiques car vous ferez montre d’une grande adaptabilité.

Amour :

Vous fuirez les situations bancales et les aventures sans lendemains. Après les ruptures et les bleus au cœur, la promesse d’un nouvel amour vous tend les bras. Nouveau départ pour les couples et nouveaux projets. Voici donc une année agréable cher(e) ami(e) Gémeaux qui vous réserve de belles surprises. Vous retrouverez l'harmonie, la joie et la bonne humeur seront au programme.

Travail :

Des changements se profilent dans votre activité. Rassurez-vous vous saurez faire montre d’adaptabilité et vous gagnerez au change. Si vous avez des projets de mutation, persévérez car ils se réaliseront. Vous devrez faire des choix par rapport à votre vie personnelle, votre entourage vous soutiendra et les résultats seront positifs. Vous serez peut-être amenés à réorganiser votre emploi du temps, mais cela vous permettra de casser le "ronron" quotidien !

Finance :

Vos rentrées d’argent ne sont pas celles que vous avez prévu ? Qu’à cela ne tienne vous trouverez des solutions judicieuses pour que vos revenus soient confortables. Avec Jupiter qui vous fait un clin d’œil, l ’année devrait -être confortable. En revanche, vous ferez preuve de rigueur dans votre gestion quotidienne.

Certes, les conseilleurs ne sont pas les payeurs dit-on mais cela ne vous empêche pas de vous renseigner à différentes

sources.

Forme :

La sagesse populaire dit "qu’un bon moral est gage de bonne santé". Ainsi, l’influence positive de Jupiter sera salutaire sur votre humeur. Si vous souffrez de douleurs articulaires, vous trouverez une thérapie adaptée à votre cas. Une cure ? Une

nouvelle hygiène de vie ? La pratique d’un nouveau sport ? Vous déciderez de vous occuper de vous et vous aurez raison !

Vous êtes du même signe que :



*Madame Gémeaux : Sandrine Bonnaire, Chiara Mastroianni



*Monsieur Gémeaux : Gérard Lanvin, Johnny Halliday, Cédric Pioline, Emmanuel Moire, Prince William, Jean Dujardin

Le signe du cancer. Photomontage - Alexia Ott

Cancer : 22 juin - 22 juillet

Planète : Lune. Signe d’eau

Principales qualités : sensibilité, intuition

Principaux défauts : influençabilité, timidité

Bonne entente avec : poisson et scorpion

Panorama 2024 : de l’énergie à revendre

Vous êtes un signe de d’Eau et fidèle à cet élément c’est l’intuition qui vous anime. Cependant faite vôtre cet adage populaire "toute vérité n’est pas bonne à dire". Vous éviterez ainsi conflits et malentendus qui sont autant de freins à la réussite professionnelle. Rassurez-vous, Jupiter est votre ami et côté cœur en revanche votre dynamisme et votre joie de vivre font mouche.

Amour :

Avec Jupiter dans la manche, voici une année palpitante à souhait qui vous tend les bras cher(e) ami(e) Cancer. Si votre

cœur était en berne, vous ferez table rase du passé et mettrez toutes les chances de votre côté pour refaire votre vie. Si vous êtes déjà en couple, vous repartirez sur de nouvelles bases, un déménagement n’est pas impossible. Un nouveau projet de vie

resserrera les liens dans votre couple.

Travail :

Votre devise de l’année sera "A cœur ne battant rien d’impossible". Loin de vous décourager devant les obstacles, votre sens de la compétition sera renforcé. Jupiter en bon aspect à votre signe éclaire votre année de beaux coup de chance. Un petit bémol cependant ne vous dispersez pas au risque de vous épuiser. Gardez votre énergie pour atteindre vos objectifs.

Finance :

Vous regarderez de près vos finances et vous maîtriserez ainsi mieux la situation. Vous vous rendrez vite compte que certaines dépenses sont superflus. L’argent rentrera donc de façon plus importante. Avec Jupiter la générosité est de mise et votre entourage profitera de vos largesses. Veillez tout de même au grain !

Forme :

L’influence positive de Jupiter vous octroie optimisme et bonne humeur. Vous traverserez des périodes où vous vivrez à 100 à l'heure. Votre entourage aura du mal à vous suivre, mais qu’à cela ne tienne vous tracerez votre route. Des périodes d’abattements peuvent se succéder, mais vous récupérerez rapidement vos forces. Pour retrouver votre équilibre vous pratiquerez régulièrement un sport de plein air.



Vous êtes du même signe que :

*Madame Cancer : Isabelle Adjani, Nathalie Baye, Meryl Streep, Emmanuelle Seigner, Amélie Mauresmo, Mimie Mathy

*Monsieur Cancer : Tom Cruise, Eddy Mitchell, Zénedine Zidane, Fabien Barthez, Michel Polnareff, Dany Boon

Le signe du lion. Photomontage - Alexia Ott

Lion : 23 juillet - 22 août

Planète : soleil. Signe de Feu.

Principales qualités : volonté, noblesse des sentiments.

Principaux défauts : orgueil, autoritarisme.

Bonne entente avec : bélier et le sagittaire.

Panorama 2024 : un pas après l’autre !

Vous devez faire preuve d’une grande adaptabilité car Jupiter vous oblige à voir les choses sous un autre angle ! Rassurez-vous ami(e) Lion, vous surmonterez les obstacles là ou d’autres baissent les bras. Grâce à votre travail assidu et à votre conscience professionnelle vous relèverez les défis. Vous l’avez compris l’évolution sera un peu plus lente.

En attendant, peaufinez vos projets car de nouveaux horizons s’ouvriront à vous.

Amour :

Votre vie sentimentale sera quelque peu chamboulée. Heureusement en bon Lion que vous êtes vous saurez prendre des décisions pour ne pas laisser la situation se dégrader. Vous ferez fi des petits tracas de la vie quotidienne et les mesquineries ne vous atteindront plus. Célibataire vous aurez une année des plus excitante, mais vous ne voudrez pas vous engager trop vite de peur de perdre votre indépendance.

Travail :

Les astres sont quelque peu mitigés à votre encontre. Heureusement, votre sens de la diplomatie sera une fois de plus une fidèle alliée. Vous placerez ainsi vos pions au moment opportun. Vous avancerez donc lentement mais sûrement cela

vous permettra de garder les pieds sur terre. Vous arriverez au but fixé. Un stage voire une formation pourrait vous aider à

atteindre plus rapidement vos objectifs.

Finance :

Si votre gestion est plus rigoureuse, vous réaliserez des économies conséquentes. Fini le stress et l’angoisse des fins de mois. Vous changerez vos plans et les événements vous

donneront raison. Vers le printemps, vous ferez des projets immobiliers, mais prudent(e) vous ne mettrez pas vos œufs dans le même panier.

Forme :

Un moral d’acier vous donnera une excellente résistance au stress. C’est une bonne année pour faire un « check-up »

reprendre une activité sportive, voire faire un régime. Les médecines naturelles, l’aromathérapie, la phytothérapie

retiendront toute votre attention. Vous testerez un peu tout ce qui tourne autour du bien être, enfin vous serez plus attentif (ve) à votre "look" !



Vous êtes du même signe que :

*Madame Lion : Jennifer Lopez, Madona, Audrey Tautou, Muriel Robin, Charlotte Casiraghi

*Monsieur Lion : Clovis Cornillac, Jean Reno, Daniel Radcliffe, Barack Obama, Arnold Schwarzenegger

Le signe de la vierge. Photomontage - Alexia Ott

Vierge : 23 août - 22 septembre

Planète : Mercure. Signe de Terre.

Principales qualités : sens du service, humilité.

Principaux défauts : manque d’audace, esprit pointilleux.

Bonne entente avec : taureau et capricorne.

Panorama 2024 : une année constructive

Jupiter depuis le signe du Taureau vous donne la pêche. Ainsi, les périodes grises ne dureront pas longtemps. Une année

quelque peu contrastée cher(e) ami(e) Vierge car Neptune et Saturne depuis le Poissons chamboulent vos plans. Mais d’un

autre côté cela vous obligera à casser le "ronron quotidien". Rassurez-vous dans l’ensemble vous surferez sur les difficultés

et votre année sera dans l’ensemble épanouissante.

Amour :

"Entre les deux mon cœur balance". Les astres vous obligent à faire des choix, toujours plus facile à dire qu’à faire car vous

n’arrêter pas de peser le "pour et le contre". Vous userez heureusement de tact et de diplomatie. Mais cela ne résoudra pas le problème tant que vous ne prenez pas de décision ! C’est bien connu c’est le premier pas qui coûte, vous serez ensuite plus en harmonie avec vous- même et commencerez enfin un nouveau départ.

Travail :

Les astres soufflent un vent de modernité. En 2024, vous changerez votre fusil d’épaule tout en faisant montre

d’adaptabilité. Une collaboration avec un proche n’est pas impossible, mais vous ne voudrez pas vous engager à la légère. Il n’est pas toujours facile de mélanger vie privée et travail. Prenez le temps de la réflexion. 2024 est l’année où vous devez passer à l’action, commencez par le premier pas !

Finances :

Vous savez tenir les cordons de la bourse serrés si le besoin s’en fait sentir. Vous vous fixerez des objectifs plus raisonnables en suivant au plus près l’état de vos finances. Rassurez-vous ce climat de rigueur ne durera pas toute l’année. Vous serez certes réaliste, mais cela ne vous empêchera pas de trouver des solutions judicieuses pour faire de nouveaux projets.

Forme :

Un surcroît de fatigue en début d’année se répercute du coup sur votre moral qui se trouvera en berne. Faite un check-up qui vous rassurera. Vous comprendrez le message et serez alors plus à l'écoute des signaux que vous lance votre corps. Vous changerez votre alimentation et pratiquerez un sport de plein air. Vous vous occuperez un peu plus de vous et par la même occasion vous changerez de look.



Vous êtes du même signe que :

*Madame Vierge : Beyonce, Cameron Diaz, Mylène Farmer, Pipa Middleton, Adriana Karembeu

*Monsieur Vierge : Hug Grant, Benoît Poelvoorde, Laurent Delahousse, François Cluzet, Keanu Reeves

Le signe de la balance. Photomontage - Alexia Ott

Balance : 23 septembre - 22 octobre

Planète : Vénus. Signe d’Air.

Principales qualités : diplomatie, sens de la justice.

Principaux défauts : hésitation, manque d’audace.

Bonne entente avec : gémeaux et verseau.

Panorama 2024 : nouvelle vie !

Tournez vous résolument vers l’avenir. Dès le 26 Mai, Jupiter depuis le Gémeaux vous regarder d’un œil bienveillant. Les

situations se débloquent et vous trouverez des solutions à vos problèmes. Vos décisions auront un effet positif et les portes

s’ouvriront à deux battants. Vous arriverez à réaliser vos objectifs.

Amour :

Les astres soufflent un vent d’indépendance. Quoi qu’il en soit, vous prendrez des décisions et votre entourage peut être surpris de votre réaction. Ce ne sera certainement pas un coup de tête mais une décision mûrement réfléchi. Vous fuirez les situations bancales et le cas échéant vous aurez le courage d’y mettre un terme.

Un virage à 180° s’annonce, abordez-le avec

optimisme pour accueillir un nouveau cycle épanouissant.

Travail :

Loin de céder au découragement, votre résistance et surtout votre conscience professionnelle seront les meilleurs atouts de

réussite. Vos efforts porteront donc leurs fruits et vos compétences seront reconnus. Des appuis sincères et puissants de surcroît vous aideront à sortir des difficultés. De vrais coups de chance jalonneront votre année, même si vous devrez mettre un peu de l’eau dans votre vin avec vos supérieurs. Un petit bémol cependant gardez les pieds sur terre !

Finance :

Quelques retards sont à prévoir dans vos rentrées d’argent en milieu voire en fin d’année. Rassurez-vous, cela ne sapera pas

votre moral pour autant. Bon(ne) gestionnaire vos savez préserver vos arrières car vous ne mettrez pas tous les œufs dans le même panier ! Vous serez animé(e) d’une belle énergie et vous reporterez certains projets pour vivre plus confortablement durant l’année.

Forme :

"Pour aller loin, il faut ménager sa monture". Méditez cette sagesse populaire cette année. Si vous voulez pratiquer une

activité sportive entraînez-vous en respectant les différents niveaux ou mieux prenez un coach. Si vous voulez réduire votre embonpoint, allez-y doucement. Vous l’avez compris rien ne se fera dans la précipitation. Dans l’ensemble votre santé en 2024 est satisfaisante et la récupération des forces se fait rapidement.

Vous êtes du même signe que :

*Madame Balance : Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Monica Belloci, Isabelle Autissier, Nolwenn Leroy, Laure Manaudou

*Monsieur Balance : Julien Clerc, Bruno Solo, Eminem, Christophe Maé, M. Pokora

Le signe du scorpion. Photomontage - Alexia Ott

Scorpion : 23 octobre - 22 novembre

Planète : Pluton. Signe d’eau

Principales qualités : volonté, magnétisme.

Principaux défauts : passion destructrice, agressivité.

Bonne entente avec : cancer et poisson

Panorama 2024 : de la haute voltige !

Le début de l’année 2024 est quelque peu mitigé. Les astres retardent vos plans. Jupiter vous oblige à faire des économies et à revoir vos projets à la baisse. Vous accuserez le coup et après réflexion, vous déciderez de changer votre fusil d’épaule. Malgré quelques passages difficiles, vous tiendrez votre ligne de conduite et au bout du compte vous serez gagnant(e).

Amour :

Votre vie sentimentale sera un peu comme les montagnes russes en début d’année. Ce n’est pas toujours sans vous déplaire au début mais à la fin cela vous fatiguera ! Ne mettez pas de l’huile sur le feu au risque d’envenimer les choses en évitant de ressassez pas les vieilles querelles du passé. Une remise en question n’est pas impossible, vous repartirez ensuite sur de bonnes bases. Si vous êtes célibataire, vous ne serez pas seul bien longtemps, une rencontre chamboulera tout sur son passage !

Travail :

Votre vie professionnelle sera jalonnée de changements. Il y a des retards et des imprévus indépendants de votre propre

volonté. Il faudra faire le gros dos ! Rassurez vous ami(e) Scorpion de bonnes surprises vous attendent aussi durant l’année. Restez zen certes toujours plus facile à dire qu’à

faire, mais vous y arriverez grâce à votre sens de la maîtrise. Vous y gagnerez sur le plan personnel mais aussi dans la relation avec vos collègues de travail.

Finance :

Jupiter, vous regarde du coin de l’œil et il vous impose une gestion plus rigoureuse. Dans ce contexte vous vous sentirez un peu frustré mais rassurez-vous vous trouverez des solutions judicieuses pour sortir de l’embarras. Concernant un achat ou

une vente, évitez la précipitation L’offre peut être alléchante mais réserver quelques surprises.

Méditez ce dicton populaire la "mariée était trop belle".

Forme :

Vous êtes d’un tempérament actif et vous n’aimez pas rester les bras ballants sans rien faire ! "Prévenir vaut mieux que guérir". Cette sagesse populaire est la vôtre cette année. L’accent est mis sur l’alimentation, le sport, et pourquoi ne pas vous offrir les conseils d’un coach ? Vos efforts seront payants et vous vous sentirez mieux dans vos baskets !



Vous êtes du même signe que :

*Madame Scorpion : Florence Arthaud, Hillary Clinton, Demi Moore, Sophie Marceau, Elodie Bouchez, Florence

Foresti.

*Monsieur Scorpion : Léonardo di Caprio, Pierre Gilles de Genne, Eros Ramazzotti , Stéphane Bern, Bernard Henry Lévy,

David Guetta

Le signe du sagittaire. Photomontage - Alexia Ott

Sagittaire : 23 novembre - 21 décembre

Planète : Jupiter. Signe de Feu.

Principales qualités : humanisme. Optimisme.

Principaux défauts : dispersion, autoritarisme.

Bonne entente avec : bélier et lion.

Panorama 2024 : prenez la vie du bon côté !

Les astres contrecarrent vos projets en milieu d’année. La faute à Jupiter qui vous regarde du coin de l’œil ! Attention aux fausses promesses. Heureusement, vous ne vous en laissez pas compter et votre volonté aidant vous surmonterez les obstacles. Les astres mettent sur votre route des opportunités que vous saisirez au vol et qui vous permettront de changer de cap.

Amour :

Attention ami(e) Sagittaire, si vous n’y prenez garde un fossé risque de se creuser avec votre partenaire. Il y aura de

l’électricité dans l’air. Ne remettez pas sur le tapis les griefs du passé, vous n’aurez rien à y gagner au contraire ! Allez oser faire le premier pas. C’est alors que vous verrez la situation s’améliorer Les rapports familiaux seront meilleurs.

Travail :

Les obstacles loin de vous décourager cher(e) ami(e) Sagittaire stimulent le signe de Feu que vous êtes. Vous redoublerez

d’efforts pour atteindre vos objectifs. Vous vous adapterez facilement aux nouvelles méthodes de travail. Votre savoir faire

sera reconnu. Un petit bémol ne soyez pas agressif si les choses ne vont pas assez vite à votre goût !

Finance :

La prudence est recommandée dans le domaine financier. Jupiter n’est pas votre ami cette année particulièrement dès le mois de mai. Heureusement vous avez plus d’une corde à votre arc. Vous trouverez des solutions judicieuses pour faire des économies. Jupiter vous attend certes au tournant mais vous serez bien décidé à ne pas avoir de problème financier.

Forme :

C’est bien connu un bon entraînement est nécessaire pour pratiquer un sport. Ne surestimez donc pas vos forces et suivez

les conseils d’un coach. Attention par exemple à la surconsommation de vitamines ou d’excitants pour garder le rythme ! Heureusement vous saurez vous entourer de

professionnels en la matière qui vous apprendront à doser vos efforts.

Vous êtes du même signe que :

*Madame Sagittaire : Arantxa Sanchez, Elodie Gossuin, Britney Spears, Claire Chazal, Patricia Kaas.

*Monsieur Sagittaire : Brad Pitt, Alain Chabat, Vincent Cassel, Woody Allen, Steven Spielberg, John Galiano.

Le signe du capricorne. Photomontage - Alexia Ott

Capricorne : 22 décembre - 20 janvier

Planète : Saturne. Signe de Terre

Principales qualités : réalisme, intégrité

Principaux défauts : pessimisme, froideur

Bonne entente avec : taureau, vierge

Panorama 2024 : une année gratifiante

Jupiter depuis le signe du Taureau vous prête main forte cette année. Vous retrouverez votre joie de vivre et votre bonne

humeur. Votre situation financière devrait également s’améliorer, grâce à l’influence positive de Jupiter. Votre cercle

relationnel s’agrandira et les opportunités de progresser seront réelles. Un bonheur n'arrive jamais seul, vos amours se

porteront aussi à merveille.

Amour :

Vous surferez sur la vague du succès. Les astres chamboulent vos plans. Un coup de foudre n’est pas impossible ! Vous n’y croirez pas mais Cupidon ne vous lâchera pas ! A vous de voguer vers des horizons radieux. L’année est marquée par une nouvelle vie plus excitante et un virage à 180°.

Travail :

Jupiter vous facilitera la tâche et l’ambiance au travail devrait être plus agréable. Vous donnerez de votre personne, car vous

prendrez les choses autrement. Cependant, vous vous accrocherez et vos efforts seront récompensés. Les aides et appuis seront plus concrets. Bien dans vos baskets , vous

profiterez judicieusement des nouvelles opportunités qui se présenteront.

Finance :

Un problème financier sera enfin réglé car il vous empêchait d’avancer depuis quelque temps. Votre gestion et votre sens de

l’analyse porteront leurs fruits. Avec l’influence positive de Jupiter vos rentrées d’argent seront plus conséquentes. Attention, ne jetterez pas pour autant votre argent par les fenêtres même si vous n’avez de cesse de faire à l’élu(e) de votre cœur.

Forme :

Moral d'acier et vitalité excellente tous les ingrédients d’une bonne santé. Dans ce climat positif, vous vous chouchouterez. Pourquoi ne pas vous offrir une vraie cure de remise en forme ? Vous opterez pour la pratique d’un sport ou d’une technique de relaxation. Les résultats seront visibles, on

vous trouvera rajeuni ce qui fera des jaloux(e)s.



Vous êtes du même signe que :

*Madame Capricorne : Carla Bruni, Vanessa Paradis, Françoise Hardy, Michelle Obama, Kate Moss, Kate Middleton.

*Monsieur Capricorne : Guy Forget, Alain Afflelou, Omar Sy, Lilian Thuram, Dany Brian.

Le signe du verseau. Photomontage - Alexia Ott

Verseau : 21 janvier - 19 février

Planète : Uranus. Signe d’air

Principales qualités : idéaliste, altruiste

Principaux défauts : extrémiste, excentrique

Bonne entente avec : gémeaux et balance

Panorama 2024 : nouveaux horizons

Amour :

La planète qui dirige votre signe Uranus, vous réserve des surprises. Vous ne montrez pas facilement vos sentiments soit par peur d’être déçu, soit aussi par peur de perdre votre chère indépendance ! Mais au fond de vous, vous êtes un(e) romantique qui cache des trésors de tendresse. C’est la bonne

année pour déclarer votre amour pour l’élu(e) de votre cœur.

N’ayez pas peur de vivre votre amour au grand jour en faisant fi du quand dira-t-on.

Travail :

Grâce à votre pugnacité, vous réussirez là où tout le monde a échoué. Vos efforts seront donc récompensés. 2024 est jalonnée de vrais coups de chance que vous saisirez au vol. Il n’est pas impossible que vous repreniez vos études, voire une formation pour accéder à un niveau supérieur. La diplomatie quelle que soit la situation reste de mise. Vous bénéficierez du soutien non négligeable d’un appui de poids.

Finance :

Jupiter sera votre ami dès le 26 Mai, il devrait vous assurer une année confortable sur le plan financier. Vous vous montrerez

particulièrement généreux(se) avec ceux que vous aimez. "Quand on aime on ne compte pas !" Vous ferez fi des conseils

de vos proches et votre le banquier risque d’être quant à lui plus ferme ! Heureusement quand le besoin s’en fait sentir, vous reprenez les rennes de la situation.

Forme :

Dans l’ensemble l’année 2024 vous assure d’une bonne santé. On note cependant que vos états amoureux influent sur votre

santé, votre vie sentimentale en est le marqueur ! Ne dramatisez pas pour des petits riens qui n’en valent pas la peine. Si vous avez des problèmes aux articulations plus particulièrement aux chevilles la partie du corps qui correspond à votre signe, vous trouverez une nouvelle thérapie qui vous fera du bien.

Vous êtes du même signe que :

*Madame Verseau : Matilda May, Jennifer Anniston, Charline Von Monaco, Axelle Red, Caroline de Monaco, Béatrice Dalle.

*Monsieur Verseau : John Travolta, Phil Collins, Cristiano Ronaldo, Justin Timberlake, Philippe Candéloro.

Le signe des poissons. Photomontage - Alexia Ott

Poisson : 20 février - 20 mars

Planète : Neptune. Signe d’eau.

Principales qualités : dévouement, générosité.

Principaux défauts : influençabilité, Anxiété.

Bonne entente avec : cancer et scorpion

Panorama 2024 : nouvelle vie

Jupiter galvanise vos forces jusqu’au mois de Mai et votre moral sera au beau fixe. Vous multiplierez les contacts et ferez des projets enrichissants. Grâce au regard bienveillant de Jupiter depuis le signe ami du Taureau, les premiers mois de l’année seront épanouissants. Dans le travail, votre meilleur atout reste cependant l’adaptabilité. Elle sera précieuse pour avancer vos pions au bon moment et vous rencontrerez des soutiens efficaces.

Amour :

Rencontres inattendues et coup de foudre jalonnent votre année cher(e) ami(e) Poissons. Un vent de passion souffle, car vous le savez bien "le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Quoi qu'il en soit, voici une période épanouissante sur le plan sentimental et en plus vous ferez rythmer amour avec toujours ! Si vous êtes en couple, il peut y avoir quelques malentendus mais le ciel s’éclaircira à nouveau.

Travail :

Les astres indiquent que vous bénéficierez de soutiens plus importants. Vous trouverez la solution à des problèmes qui vous empêchaient d’avancer. Usez de votre sens de la diplomatie si vous avez des revendications à faire et gardez vos projets secrets : "les murs ont des oreilles". Vous prendrez des décisions en vue d’un changement de voie.

Finances :

Vos rentrées d’argent seront plus importantes. Dans l’ensemble l’année sera confortable sur le plan matériel et vous pourrez gâter votre petit monde ! D’un tempérament plutôt "cigale" surtout lorsque vous êtes amoureux(e)vos amours bénéficieront de vos largesses. Vous ferez fi des conseils de prudence que l’on vous donnera. En cas de difficultés, vous trouverez des plans judicieux pour faire fructifier votre magot.

Forme :

Les astres vous assurent d’une bonne santé. Vous avez tendance à vous soignez vous-même et dès qu’un petit mal survient vous ouvrez votre pharmacie ! Vous aurez de l’énergie et vous prendrez des bonnes habitudes pour votre hygiène de vie au quotidien. La pratique d’un sport régulier vous aidera à évacuer l’anxiété.

Vous êtes du même signe que :

*Madame Poissons : Ophélie Winter, Juliette Binoche, Cindy Crawford, Eva Longoria, Laetitia Halliday, Drew Barry more

*Monsieur Poissons : Nicolas Anelka, Luc Besson, Prince Albert de Monaco, Didier Drogba, Bruce Willis