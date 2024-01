Réquista. Le club d’art créatif clôt l’année en beauté

En ce moment empreint d’émotions, marquant la clôture tant attendue du dernier rendez-vous annuel du centre de loisirs créatifs de Réquista, les membres passionnés se sont réunis pour célébrer une année 2023 riche en créativité et en partage. L’atmosphère était empreinte d’une joyeuse effervescence, chacun échangeant des souvenirs et des expériences artistiques qui ont marqué cette période de retrouvailles.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les adhérentes ont savouré un délicieux goûter, soigneusement préparé pour clôturer ce chapitre mémorable. Des mets exquis et variés ont comblé les papilles, créant ainsi un moment de complicité autour de la table. Les conversations animées ont permis de tisser des liens encore plus forts, renforçant la cohésion au sein de cette communauté créative.

Cet événement s’est révélé être bien plus qu’une simple fin d’année, il a été le théâtre de souvenirs partagés, d’éclats de rire, et d’une gratitude palpable envers la richesse des expériences vécues ensemble.

Les projets artistiques qui ont pris forme au fil des mois ont été célébrés, symbolisant le talent et l’inspiration qui animent ce groupe exceptionnel.

En réfléchissant sur cette année écoulée, les participantes ont exprimé leur reconnaissance envers Martine qui a su éveiller la créativité chez chacune d’entre elles. Ce dernier jour a été bien plus qu’une simple clôture ; il a été le point d’orgue d’une aventure artistique partagée, promettant de nouveaux horizons créatifs pour l’année à venir.