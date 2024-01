Decazeville. "Les Rétroviseurs" jouent aujourd’hui les tubes d’hier

Une bande de musicos quinquas du Bassin, nostalgiques des tubes des années 70 et 80 relégués au placard, ont décidé de remonter sur scène pour vous filer des fourmis dans les jambes.

Partout où ils passent, ils cassent la baraque. L’envie de jouer entre potes est palpable, surtout pour célébrer les reprises qu’ils aiment et dont ils sont frustrés de ne les entendre désormais que trop peu voire plus du tout sur les ondes. Chacun vient d’horizon musical différent. En 1982, Denis Martinez (batterie) et Jean-Luc Sanchez – dit Sancho- (basse) avaient créé à Viviez le groupe Chorus ; puis le groupe Anonyme au début des années 90.

"Anonyme avait déjà participé à un album collectif appelé Rock’Aveyron en 1991. À cette époque, je jouais dans un autre groupe qui s’appelait Long Shot et qui était aussi sur cette compilation de groupes aveyronnais. Je les ai rencontrés à cette occasion. C’était une période où dans le Bassin il y avait une dynamique musicale, avec pas mal de formations", explique Dominique Joffre (guitare et chant).

Après Long Shot puis une aventure en solo et en acoustique, Dominique Joffre a rallié Jean-Luc Sanchez pour former le duo "Blackbird" jusqu’en 2010.

"On a enregistré une démo simple chez Jean-Marc Faulabert. On s’était spécialisé dans les reprises des chansons des Beatles. Par la suite, en 2012, j’ai joué dans le groupe Radio City Shekers, qui faisait du Rock High Energy, du Punk Rock, garage Rock, avec Rémi Andrieu et David Krakowski et Dominique Nourigat. On avait fait l’album Carrying out this act of glory enregistré chez Swampland à Toulouse et sorti chez Closer au Havre. On a joué à Mont-de-Marsan, Pau, Toulouse, Nîmes, Sète, Le Havre, Decazeville, Rodez… Cela a été une belle aventure qui s’est arrêtée en 2016, j’étais au bout du rouleau. Cela demandait beaucoup d’énergie, je suis salarié dans une entreprise et c’est compliqué de tenir le rythme".

Les Rétroviseurs sont nés en 2021 à l’initiative de Denis Martinez, aujourd’hui traiteur à Saint-Sulpice (Lot). L’envie de pouvoir jouer à nouveau, en conciliant musique et son métier chronophage. Denis recontacte alors Philippe Delmon et Jean-Luc Sanchez. Il manquait un chanteur : Sancho propose Dominique Joffre. Voilà le quatuor prêt à lâcher les décibels.

Objectif : "faire danser les gens !"

Le groupe répète à Agnac chez Philippe Delmon, et peaufine son répertoire de reprises : "Des chansons qui ont marqué l’histoire musicale, des chansons populaires que l’on n’entend plus ou peu". Avec la patte de Philippe Delmon, par ailleurs sonorisateur. Le tonus est au rendez-vous. Ainsi des tubes de Bowie, Springsteen, Kiss, Men at Work, Daho, Patty Smith ou même Kim Wilde, sont restitués, bien léchés, retrouvant leur lustre des années 70 et 80, lorsqu’ils culminaient dans les charts.

"Notre objectif est de faire danser les gens, comme dans les bonnes vieilles baloches d’avant !" Après avoir été remarqués dans une fête de Brengues et à Port d’Agrès, Les Rétroviseurs ont aussi joué devant les salariés de la SAM lors de l’occupation de l’usine, afin de les soutenir. Et ils sont d’ailleurs revenus jouer devant les Sam, début décembre, lors de la soirée de remerciement à tous ceux qui avaient soutenu la lutte.

Pour l’heure, aucune nouvelle date de concert n’est prévue pour les Rétroviseurs qui continuent de répéter et d’enrichir leur tonique répertoire, lequel vous propulsera illico, dès les premières notes, sur la piste de danse.