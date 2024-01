Occitanie : le toit de l'église s'effondre, le deuxième accident de ce type en moins d'un an dans le Gers

Ce mardi 2 décembre au matin, le toit de l'église de Garbic s'est effondré. Il y a moins de 10 mois, l'église de Saramon, toujours dans le Gers, avait connu une pareille mésaventure.



Il était à peine un peu plus de 10 heures du matin, ce mardi 2 janvier, lorsqu'une grande partie du toit de l'église du hameau de Garbic, sur la commune de Montferran-Savès dans le Gers, s'est effondré, sans faire de victimes.

Les sapeurs-pompiers de Condom, Gimont, l’Isle-Jourdain et Vic-Fezensac sont intervenus pour sécuriser les lieux, aidés par des spécialistes en sauvetage et déblaiement.

Selon France 3, l'édifice était sous le coup d'un arrêté de péril depuis 2020, avait été vidée de ses oeuvres et désacralisé. Pour le président de l'Association des maires de France du Gers, la maire Maryelle Vidal, élue en 2021, n'avait pu réaliser certains travaux de réfection tout comme ses prédécesseurs, le coût de cette rénovation se montant à 200 000 €, trop cher pour une commune de moins de 800 habitants. Un problème de fond, et de fonds, pour l'entretien et la réfection des édifices religieux dans ces petites communes.

Ce mercredi 3 janvier, le président du conseil départemental du Gers Philippe Dupouy et le député David Taupiac notamment se sont rendus sur les lieux ont assuré que l'église Saint-Martin-de-Garbic serait sécurisée, puis restaurée.

En mars 2023, déjà

C'est le deuxième effondrement dans une église en moins d'un an dans le Gers : le 16 mars 2023, une tour accolée à l'église de Saramon, à 23 km de Garbic, s'effondrait sur la nef. Là, l'église n'était pas sous le coup d'un arrêté de péril et l'affondrement aurait pu faire des victimes. A l'époque, on évoquait la sécheresse comme cause de ce sinistre, l'édifice présentant depuis quelques jours des signes de faiblesse, avec des fissures dans les murs, tout comme certaines maisons du village.