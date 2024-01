Tok beauté : la "règle des 60 secondes" pour une peau saine et parfaitement nettoyée

(ETX Daily Up) - Le skincare s'est hissé ces dernières années au rang d'incontournable dans le secteur cosmétique. Et pour cause, les consommateurs préfèrent désormais afficher une peau saine et soignée plutôt que de dissimuler d'éventuelles imperfections sous des couches de maquillage. Cela tombe bien, un dermatologue vient de dévoiler sur TikTok la routine idéale pour assainir sa peau et la débarrasser de toutes ses impuretés.

Les professionnels de l'esthétique, tout comme les dermatologues, les créateurs de contenu, et les férus de beauté, ne cessent de le marteler quotidiennement sur les réseaux sociaux : il faut nettoyer sa peau en profondeur pour éliminer les impuretés accumulées tout au long de la journée. Cette étape constitue matin et soir la base d'une bonne routine beauté, au même titre que le démaquillage, l'application d'un sérum adapté à ses besoins, et d'une crème de jour (ou de nuit), ainsi que d'un gommage et d'un masque au moins une fois par semaine. Nul doute que la plupart des hommes et des femmes s'adonnent à ce sempiternel rituel, mais il est moins probable - à en croire certains spécialistes - qu'ils le fassent correctement.

C'est justement l'objet d'une astuce devenue virale sur TikTok, prodiguée non pas par le commun des socionautes mais par un dermatologue américain, le Dr Charles Puza, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Dr Charles. Dans une vidéo d'une trentaine de secondes, visionnée plus de 80.000 fois, le spécialiste lève le voile sur la "règle des 60 secondes". Un intitulé qui n'en dit pas long sur ce que le professionnel de santé entend dévoiler, mais qu'il est toutefois nécessaire de garder en tête à chaque fois que vous entamerez votre routine beauté quotidienne. Car il s'agit bel et bien ici de nettoyer sa peau en profondeur, non pas à la va-vite mais, on l'aura compris, pendant une minute entière pour (vraiment) la débarrasser de ses impuretés.









Le Dr Charles indique qu'il ne sert à rien de dépenser une fortune dans des soins, aussi réputés et efficaces soient-ils, si chaque geste n'est pas effectué de la bonne façon. Il poursuit en expliquant que la plupart des gens passent en moyenne entre 10 et 15 secondes à nettoyer leur visage, ce qui est insuffisant, toujours selon lui, pour permettre aux ingrédients actifs d'agir sur la peau. D'après le spécialiste, il est indispensable d'appliquer la "règle des 60 secondes" qui consiste donc à laver son visage pendant une minute pour laisser le temps aux actifs de pénétrer dans la peau afin de la nettoyer en profondeur.

C'est d'ailleurs ce qu'il détaille dans une interview accordée à BuzzFeed : "Notre peau est constituée de plusieurs couches, et la couche la plus externe peut être considérée comme notre bouclier contre le monde extérieur. La méthode du 'splash and go' ne laisse pas à la peau le temps de s'assouplir et de laisser le produit faire son travail". Et d'ajouter : "Nous vivons l'âge d'or des soins de la peau et nombre de nos nettoyants pour le visage sont remplis d'ingrédients actifs impressionnants. Il est important de laisser à ces puissants actifs le temps de faire leur travail".

Pour un nettoyage encore plus efficace, le dermatologue basé à New York conseille d'appliquer le produit sur le visage et de le laisser reposer pendant 15 à 30 secondes avant de le faire mousser, puis de commencer les massages circulaires pour nettoyer la peau. Ne reste plus qu'à expérimenter cette méthode pour faire place nette et (réellement) démarrer l'année en beauté.