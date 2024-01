Mort de Benjamin Arnauné retrouvé calciné : dispute, tir avec un fusil, séparation difficile, mise en examen de Tatiana, le scénario du drame se précise

Tatiana, 36 ans, l'ex-petite amie de Benjamin Arnauné, retrouvé calciné dans sa maison des Hautes-Pyrénées, près de Bagnières-de-Bigorre, est passée aux aveux évoquant une mort accidentelle.

Ce que l'on sait L'ex-rugbyman Benjamin Arnauné, 34 ans, vivant près de Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, a été retrouvé mort dans l'incendie de sa maison le 30 décembre 2023



Les soupçons se sont portés rapidement sur Tatiana, une jeune femme de 36 ans, qui partageait la vie de la victime depuis dix-sept ans



Traquée pendant six jours, la jeune femme a finalement été interpellée le 4 janviers à Aurensan, le village où elle aurait grandi, à une trentaine de kilomètres de lieux du drame



Tatiana a avoué avoir tué Benjamin Arnauné mais plaide un tir accidentel après une dispute



Elle a été mise en examen pour assassinat et placée en détention. L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur le déroulé des faits qui ont conduit à cette issue tragique.

Une semaine après le drame qui s'est joué dans le hameau de Lesponne près de Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, le scénario du drame se dessine au fil des heures.

Tatiana, l'ex-petite amie mise en examen

Portée disparue depuis le samedi 30 décembre 2023 et recherchée activement pour assassinat par les forces de l'ordre, Tatania, l'ex-petite amie de la victime l'ex-rugbyman Benjamin Arnauné, a été interpellée dans la journée du 4 janvier 2024, près de Tarbes.

Placée en garde à vue avoir après avoir passée une nuit à l'hôpital, elle a été ce vendredi 5 janvier mise en examen pour le chef d'assassinat et placé en détention provisoire.

Communiqué de presse du @Procureur_Pau suite aux faits d'assassinat survenus le 30 décembre dernier à Bagnères-de-Bigorre. pic.twitter.com/nntRmoZXe2 — Procureur de Pau (@Procureur_Pau) January 5, 2024

Un tir de fusil

Dès son placement en garde à vue, la jeune femme a reconnu devant les enquêteurs avoir tiré un coup de fusil de chasse en direction de celui qui avait partagé sa vie pendant près de 17 ans, plaidant un tir accidentel.

Durant son interrogatoire, comme l'explique La Dépêche du Midi, elle a indiqué avoir eu une dispute la veille au soir avec son ex-compagnon, dans un contexte difficile de séparation, qui lui avait donné comme date ultime la fin de l'année 2023, pour quitter leur habitation. Le ton serait monté. Et elle se serait alors saisie de l'arme à feu.

Durant ses aveux, elle a aussi raconté avoir mis le feu à la maison dans l'intention de mettre fin à ses jours. Avant de se raviser. En panique, elle aurait décidé de prendre la fuite.

Un corps calciné non identifié formellement

Si tous les indices et les relevés ne laissent pas de doute quant à l'identité de la victime retrouvée morte, calcinée, dans l'incendie de sa maison au petit matin du 30 décembre 2023, en revanche, ni l'examen médico-légal ni l'autopsie n'avait pu confirmer officiellement au début de l'enquête qu'il s'agissait bien de Benjamin Arnauné.

Toutefois, la cause du décès était compatible avec "un traumatisme craniocérébral par projectile d’arme à feu", selon le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jerry.

Un précédent ?

Selon des informations de La Dépêche du Midi, Tatiana aurait un mois et demi avant le drame déjà failli commettre l'irréparable. Elle aurait pénétré dans le logement de la nouvelle femme que fréquentait Benjamin Arnauné, avec un marteau, des produits inflammables et des allumettes. Selon des proches de la victime, l'affaire n'a pas été plus loin. Aucune plainte n'a été déposée.

Les investigations se poursuivent

"À ce stade, les investigations se poursuivent sur une commission rogatoire", a indiqué ce vendredi 5 janvier, le procureur de la république de Pau dans un communiqué de presse pour faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles le drame s'est noué.