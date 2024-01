Une belle histoire en Occitanie : les pompiers au secours d'une biche coincée au milieu d'un lac gelé

Les faits se sont déroulés sur la commune de Bolquère, dans les Pyrénées-Orientales

Comment cette biche a pu se retrouver dans une bien périlleuse situation, coincée par la glace au beau milieu du lac gelé de Bolquère, sur la commune du même nom, dans les Pyrénées-Orientales ? Toujours est-il que les pompiers ont porté assistance à leurs collègues de la section subaquatique, en collaboration avec la section CRS de Bolquère et l'Office national des forêts, afin de venir en aide au cervidé pour lui éviter une issue fatale. Deux hommes se sont à leur tour aventurés sur la glace pour tenter de tirer l'animal de cette bien mauvaise passe, selon le compte-rendu de l'opération posté ce samedi 6 janvier sur la page Facebook du Sdis 66. Une intervention insolite et risquée, mais qui s'est avérée payante : les pompiers ont pu faire sortir le cervidé de sa fâcheuse posture et le ramener sur la rive.

Ce n'est que là, une fois l'opération menée, que la glace a pu être quelque peu brisée entre la biche et ses sauveteurs d'humains. L'animal a été ensuite pris en charge par le Parc animalier des Angles.