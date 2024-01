Rodez : une exposition commune pour des "affinités subjectives"

Roselyne Blanc-Bessière, céramiste-verrière, accueille dans son atelier au 5, rue de l’Embergue, à Rodez, le peintre et dessinateur Jacques Gleize.

Affinités subjectives, tel est le titre de cette exposition commune où les œuvres des deux artistes sont visibles dans la galerie ruthénoise jusqu’à la fin du mois (1). Le parcours artistique de Jacques Gleize a commencé dans les années 1980, rue de l’Embergue en franchissant la porte de la galerie de l’aquarelliste, René Douzou (père d’Olivier, auteur et illustrateur de livres d’enfants). Grâce à cette rencontre, Jacques a réalisé beaucoup d’aquarelles. Une fois à la retraite, cet ancien agent d’EDF prend des cours d’adulte aux Beaux-Arts à Toulouse. Pendant quatre ans, il réalisera de nombreux croquis et travaillera énormément la couleur. Après cette période d’aquarelliste, Jacques Gleize se consacre pleinement au dessin qui s’accompagnera de nombreuses expositions, notamment à La Cabane, près de Rieupeyroux ou il présentera des dessins in situ. Jacques adore croquer les gens "pris sur le vif" et ce qu’il aime par-dessus tout c’est de créer des personnages vivants le plus rapidement possible, et "de préférence rieurs". D’ailleurs, c’est devenu, pour cet artiste illustrateur, une forme d’addiction, car dès qu’il commence à dessiner, eh bien, il ne s’arrête plus ! Il en résulte pour chaque personnage une expression unique qui dans leur mouvement s’épanouissent dans l’espace : " Je recherche un travail épuré au maximum. Moins il y a de la lourdeur dans un dessin, mieux ça passe. Avec seulement quelques traits, on doit pouvoir reconnaître les lieux, une ambiance, une atmosphère" explique l’artiste qui est aussi le papa du célèbre peintre-muraliste Bault.

La méthode de travail

Afin d’obtenir l’œuvre parfaite, Jacques fait des brouillons, dessine des personnages aux feutres et lorsque l’un d’eux lui convient parfaitement, cela deviendra le dessin original, la version définitive. Pour ce faire, il utilise la plume Sergent-Major et des bouts de bois de sureau qu’il taille lui-même. Le feutre noir pour le graphisme avec de l’encre pigmentée et des feutres de couleurs pour les dessins. "J’ai un souci esthétique, lié à mon emploi de dessinateur industriel – explique-t-il – j’ai tendance à faire un travail trop académique alors que je préfère réaliser des dessins préparatoires ou il y a un peu de tout et un peu de n’importe quoi" assure celui qui "humanise" harmonieusement les animaux. Pour cette exposition justement, Jacques Gleize a expérimenté un nouveau concept de travail : "Je pars avec une tache aléatoire et par-dessus, je mets du trait. Ainsi est créé un personnage tout en épurant au maximum les détails." Telle une répétition, les innombrables personnages (humains, chiens, chats, oiseaux) entrent alors dans une danse effrénée et entraînent le visiteur au cœur de cet enchantement poétique mais faussement naïf, car à travers une véritable étude esthétique du graphisme et de couleurs, l’œuvre s’est révélée.

Les projets des deux artistes

Parmi les projets, et outre le Marché de l’art à Rignac à la fin de l’année 2024, Jacques Gleize exposera à la chapelle de l’Hôtel-Dieu, à Toulouse, en novembre prochain pour "Les 111 des arts". Cette association qui regroupe 111 artistes se mobilise pour soutenir la recherche sur les cancers de l’enfant. Ainsi, chaque année 111 artistes sont sélectionnés. Le prix de l’œuvre est fixé à 111 euros. La moitié de la somme est versée à l’association et l’autre moitié à l’artiste. Afin de pouvoir participer, ce dernier doit présenter une vingtaine de tableaux de petits formats. Par ailleurs, la mairie de Rodez fêtera le jubilé pour l’ensemble du travail de Roselyne Blanc-Bessière. Cette exposition se déroulera dans les vitrines de la mairie du mardi 2 au samedi 27 avril. Des pièces de l’artiste seront également exposées au musée Fenaille, à Rodez. La céramiste-verrière exposera ensuite ses œuvres à l’espace artistique de l’Anjou, à Saumur. Enfin, cet été à Bozouls aura lieu une exposition commune avec le peintre Jicé.

De belles perspectives de créations pour ces brillants artistes. À suivre.

(1) De 10 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 19 heures.