Le Parc naturel régional des Grands Causses dans l'attente d'Elisabeth Borne pour la validation de sa charte

Pour que la charte soit mise en œuvre, la direction du Parc naturel régional des Grands Causses attend la signature du décret par la Première ministre.

Les communes héraultaises seront bientôt dans le périmètre du parc naturel régional des grands causses. Cela fait partie des nouveautés de la charte, travaillée depuis 5 ans par les équipes du PNR. Le Larzac, jusqu'aux rives du lac du Salagou en fera partie.

Si le projet a été validé en local par les élus des 119 communes adhérentes, huit communautés de communes, deux départements et la Région, il doit encore cheminer pour être validé par la signature ministérielle. Un temps de latence, pointé du doigt par l'association CO-27-XII, qui dénonce une "carence de classement depuis le 5 juillet".

"Nous ne sommes pas maîtres de ce calendrier, reconnaît Sébastien Poujol, nommé récemment directeur du PNR. La dernière version a déjà été validée par tout le monde et le décret permet de classer le territoire du Parc jusqu'en 2037. Tout n'est pas à l'arrêt, cela fait cinq ans qu'on travaille dessus, on travaillera dans la continuité. La loi prévoit ce moment de transition, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel." "Toutes ces allégations du collectif ne sont pas fondées et ne sont que des fantaisies", écrit dans un communiqué Richard Fiol, le président du Parc.

119 communes dans le nouveau périmètre

Dès que le territoire des 119 communes sera officiellement classé par le décret, le nouveau conseil syndical se réunira. "La nouveauté est qu'il y aura un représentant par collectivité, ils sont en train d'être désignés, détaille le directeur. On procédera à une élection d'un ou d'une présidente."

Cinq années de travail La charte du Parc naturel régional des grands causses est considérée comme une feuille de route sur laquelle les équipes se basent pour mener leurs actions. Le travail sur son renouvellement a été lancé depuis cinq ans. Une enquête publique a eu lieu à ce sujet, comme le veut la procédure et s'est déroulée du 7 novembre 2022 au 12 décembre 2022. Tout cela est largement documenté sur le site du Parc naturel régional. Elle est bâtie sur trois axes : protéger, aménager et développer. Le deuxième comprend un volet sur les énergies renouvelables et le territoire à énergie positive. "L’éolien et le photovoltaïque au sol doivent être scrupuleusement encadrés et restreints à certaines emprises", est-il notamment écrit dans le document. C'est sur ce point notamment que l'association semble pointer du doigt l'action du PNR.

"2024 sera l'année de la mise en œuvre de la charte"

Grâce à cet élargissement du périmètre, les communes héraultaises seront accompagnées au même titre que les Aveyronnaises l'étaient déjà par le syndicat mixte, sur différents points comme la transition énergétique, le pôle de pleine nature... "C'était quelque chose qui avait été imaginé par dans les années 1992-1995, lors de la préfiguration de l'association, éclaire Arnaud Sancet, directeur général adjoint. Aujourd'hui, la Région qui a la maîtrise d'ouvrage a validé notre projet de charte. Mais c'était déjà dans les esprits que le Parc accompagne les communes du Larzac." "2024 sera l'année de la mise en œuvre de la nouvelle charte, abonde Sébastien Poujol. L'extension permet de réunifier l'ensemble du Larzac."

Le Parc poursuivra également ce qu'il a entamé ces dernières années. "On doit permettre le développement local, ajoute Arnaud Sancet. Nous sommes un territoire habité, on doit maintenir une activité économique et agricole vertueuse." "Dans la définition, nous sommes un territoire de dialogue qui réunit les élus, les habitants et la société civile organisée", complète Corentin Boyer, directeur de la communication.

Il n'y a donc pas de raison que la nouvelle charte du parc ne soit pas validée par le prochain décret attendu. "La concertation a largement été faite et partagée avec le territoire, conclut Sébastien Poujol. On considère cette charte comme un contrat entre nos différents partenaires."