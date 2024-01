L'incroyable histoire d'une bouteille jetée à la mer aux Etats-Unis avec un message d'adieu... ramassée sur une plage de Gironde

Une Américaine a glissé un mot d'adieu dans une bouteille, en l'honneur de son père décédé, loin de se douter qu'elle voyagerait jusqu'en France !

Cette bouteille, jetée à la mer avec un message d'adieu le 19 mars 2022, s'est échouée plus d'un an plus tard à l'autre bout du monde. Suite au décès de son père, Jodie Thomas avait glissé une lettre écrite dans cette bouteille et l'avait abandonnée aux vagues depuis le Massachusetts, aux Etats-Unis... loin de se douter qu'elle viendrait s'étendre sur le sable d'une plage de Gironde.

La découverte date de mercredi 3 janvier 2024. Comme le rapporte France Bleu, un homme était en train de faire son jogging à Vendays-Montalivet quand la bouteille a attiré son attention, lui qui a l'habitude de ramasser les déchets en apportant un sac-poubelle avec lui. Une bouteille "bouchée avec un bouchon de liège et de la paraffine, avec l'intention que l'eau ne rentre pas dedans", témoigne-t-il à nos confrères.

Il y découvre à l'intérieur une lettre, bien conservée, avec un texte d'une couleur bleu turquoise écrit en anglais, et parfaitement lisible. Le joggeur et professeur d'histoire-géographie, Jean Rouchaud, découvre que la lettre est adressée, de la plus belle des façons, à un père de famille disparu. "Tu es ma légende ! Tous ceux qui te connaissaient t'aimaient, t'admiraient, te respectaient", raconte la lettre.

Le joggeur a alors tenté de retrouver l'auteur du message. En tombant sur l'avis d'obsèques du père, qui était capitaine d'un bateau à Boston, il est parvenu à remonter jusqu'à Jodie.

La lettre retrouvée dans la bouteille échouée sur une plage de Gironde. Facebook - Jean Rouchaud

"Mon père a passé toute sa vie sur l'eau"

"Je n'arrive pas à croire qu'elle ait voyagé aussi loin", a confié Jodie Lin Thomas à France 3. "Je n'aurais jamais imaginé que je recevrais un jour un coup de téléphone pour m'informer que quelqu'un l'avait trouvée, c'est incroyable !"

Cette bouteille avait été jetée depuis un bateau de pêche, un jour où Jodie se trouvait avec ses amis. Ils avaient dispersé les cendres de son père à la mer à cette même occasion. "Mon père a passé toute sa vie sur l'eau sauf ces dernières années où il ne pouvait plus physiquement. C'était juste une façon de lui rendre hommage, un message du cœur de ma part pour lui envoyer mon amour et lui dire tout ce que je ressens pour lui, par la pensée".