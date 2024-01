Entraygues-sur-Truyère. La Rando quad solidaire du Valadou

Devenant une classique, la Rando quad Entraygues se développe, et se montre généreuse. Accueillant de nombreux pilotes venus de toute la France pour parcourir les beaux chemins, découvrir les magnifiques paysages et couleurs de l’automne aveyronnais, les 14 bénévoles de l’association "RQE" ont nettoyé les sentiers, et remis les chemins en état, balisage compris, pour entretenir les itinéraires, et l’accès à une nature sauvegardée (améliorer les interventions en cas d’incendies ou de secours d’urgence.)

En deux jours de randonnée, sur 80 et 70 km, 85 et 50 équipages ont parcouru plusieurs communes, sur un territoire concernant 15 000 à 20 000 habitants. La RQE se préoccupe aussi de solidarité, cette année au profit de la plateforme de répit du Valadou, lieu de partage, d’information, et de soutien pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives et pour les personnes aidantes, et dont l’objectif est le maintien à domicile le plus longtemps possible. Quarante malades fréquentent la plate-forme, qui permet à une cinquantaine d’aidants de prendre un peu de répit. Elle emploie à temps plein trois agents et travaille en partenariat avec tous les acteurs du médico-social, notamment la communauté professionnelle territoriale de santé.

Après avoir remercié la communauté de communes 3CLT, les communes traversées, les propriétaires, et tous les bénévoles, Bruno Albespy, président de l’association RQE, a remis un chèque de 1 800 € pour le Centre de ressources du Valadou à Pauline Cestrières, maire de Montézic, qui invite tous les aidants à demander les informations au 05 65 44 89 42 ou sur

www.levaladou.com