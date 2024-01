Onet-le-Château. Le club de MMA Aveyron 12 vise toujours plus haut

Depuis l’ouverture du club de MMA Aveyron 12 en 2021, les dirigeants n’ont pas arrêté de revoir leur objectif à la hausse, en raison du nombre de licenciés, mais aussi des excellents résultats engrangés. Et dernièrement, dirigeants et combattants se sont mesurés aux athlètes de l’équipe de France de lutte gréco romaine, qui sont en pleine préparation pour les jeux olympiques 2024 à Paris. Ainsi, Yunus Gubaev et Damien Reyes ont pu lutter contre l’élite mondiale lors d’un stage international organisé à l’INSEP (institut national du sport, de l’expertise et de la performance). Un entraînement très dur et très intense mené par Christophe Guenot, qui n’est autre qu’un héros national dans le monde de la lutte française, ayant obtenu la médaille de bronze au JO de Pékin, en 2008.

Il était accompagné d’Ibrahim Ghanem et Mélonin Noumonvi, tous deux champions du monde de lutte gréco romaine (notre photo).

Avec ce stage, les dirigeants du club castonétois, ont acquis une très grande expérience, que l’on peut saluer et qu’ils ont hâte de pouvoir partager dès leur retour dans leur club.