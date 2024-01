Santé mentale : l'aménagement des espaces verts en ville pourrait jouer un rôle primordial

(ETX Daily Up) - La vie citadine n'est pas la plus propice à une bonne santé mentale, mais des changements - même mineurs - dans l'aménagement des espaces verts et bleus pourraient changer la donne. Une nouvelle étude américaine révèle que le fait de rendre la nature plus accessible en ville est associé à une amélioration de la santé mentale et physique chez les personnes âgées.

La pollution, le bruit, et le manque de verdure comptent parmi les nuisances subies quotidiennement par les citadins, jouant un rôle considérable sur leur santé mentale. Mais une étude menée par des chercheurs de la Washington State University (WSU) révèle que ce n'est pas immuable, loin de là. De simples aménagements dans la ville, en rendant notamment plus accessibles les espaces verts et bleus (les zones aménagées avec de la végétation ou de l'eau), pourraient permettre d'améliorer la santé mentale des habitants, et en l'occurrence ici des personnes âgées.

"Nos résultats suggèrent que la perte de nos espaces verts et bleus urbains due à l'urbanisation rapide pourrait avoir un impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé publique", explique Adithya Vegaraju, l'un des principaux auteurs de ces travaux, dans un communiqué. Des conclusions qui reposent sur l'analyse de données issues d'enquêtes de santé réalisées auprès de plus de 42.000 personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans des zones urbaines de l'Etat de Washington entre 2011 et 2019. Les chercheurs ont ainsi mis en relation les résultats obtenus en matière de santé générale et mentale avec d'autres indicateurs, dont l'accessibilité, la quantité et la superficie des espaces verts et bleus (forêts, parcs, lacs, rivières).

Une meilleure santé générale et mentale

Publiés dans le journal Health & Place, ces travaux montrent que le fait de bénéficier de 10% d'espaces forestiers supplémentaires dans sa ville de résidence est associé à une baisse de la détresse psychologique grave, autrement dit des troubles de la santé mentale qui induisent un traitement et qui ont un impact sur la vie sociale, professionnelle ou scolaire. Les chercheurs ont également observé un meilleur état de santé générale (autodéclaré) chez les personnes âgées avec une hausse de 10% des espaces verts, de la couverture arborée, des plans d'eau ou de la longueur des sentiers.

"Les personnes âgées souffrant de dépression, d'anxiété ou de problèmes de santé mentale sont connues pour être plus résistantes aux interventions médicales ou à la thérapie par la parole, qui sont les traitements de référence pour ces conditions. Si l'exposition à des espaces verts ou bleus peut aider à prévenir, retarder ou même traiter une mauvaise santé mentale chez les personnes âgées, nous devons l'examiner de plus près afin d'améliorer les résultats en matière de santé mentale dans cette population", se réjouit Adithya Vegaraju.

Un rôle dans le déclin cognitif ?

Si ces recherches semblent concluantes, il n'est pas aisé pour les villes, où qu'elles puissent se trouver dans le monde, d'investir massivement dans ce type d'espaces - à court terme tout du moins. Ce qui n'empêche pas les chercheurs de recommander la prescription de nature par les professionnels de santé à leurs patients les plus vulnérables. Une tendance qui monte à travers le monde, et qui consiste plus précisément à recommander aux patients de passer davantage de temps en extérieur, et notamment dans des espaces en lien avec la nature.

L'équipe à l'origine de ce travail souhaite désormais poursuivre ses recherches pour déterminer si une association peut être faite entre l'exposition aux espaces verts et bleus et le déclin cognitif. "On pense que l'exposition aux espaces verts et bleus pourrait contribuer à ralentir le déclin cognitif. Nous aimerions savoir si l'exposition aux espaces verts et bleus peut influer directement sur la démence ou si elle peut le faire en réduisant les problèmes de santé mentale qui peuvent conduire au déclin cognitif", conclut Solmaz Amiri, l'une des co-auteures de l'étude.

Ce n'est pas première fois que des scientifiques se penchent sur les vertus des espaces verts et bleus en ville. De récentes études ont notamment montré qu'une exposition prolongée ou plus fréquente à la nature permettait de limiter le recours aux médicaments, favorisait l'activité physique, et pouvait aussi réduire les inégalités socio-économiques en matière de santé mentale.