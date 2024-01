Najac. La Maison du gouverneur est une belle vitrine pour artistes et artisans d’art

Même si en cette période hivernale, les portes de la solide bâtisse de pierres de la Maison du gouverneur sont fermées au public, derrière les murs, les animatrices continuent de phosphorer en pensant à l’avenir proche.

Pour la saison 2024, l’équipe d’animation est à la recherche de nouveaux talents à mettre en avant dans la boutique…

Exposition permanente

Qu’ils soient artistes et artisans d’art du territoire du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, ils peuvent proposer leurs produits à exposer et vendre dans la boutique du rez-de-chaussée en 2024 (contact via mdg@najac.fr). Une saison que d’aucuns espèrent aussi bonne, voire encore meilleure que celle de l’année dernière qui a signé un vrai décollage en termes de fréquentation.

Tout cela, outre la découverte de l’exposition permanente autour de l’histoire des bastides apportant de nombreux éclairages sur ces "villes nouvelles du Moyen-Âge", grâce aussi aux multiples et variées et animations proposées : exposition temporaire, exposition itinérante des photos de Gwenaël Hubert, conférences, animations, accueil de groupes scolaires en particulier.

Bref, depuis son ouverture, la Maison du gouverneur-Ciap trace son sillon indispensable dans la vie culturelle et touristique du territoire et de Najac.