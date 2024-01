Entraygues-sur-Truyère. Les bienfaits "sur le souffle" du qi gong

Le qi gong est un art énergétique vieux de plus de 4 000 ans qui trouve ses racines en Chine.

Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le qi gong est basé sur la réalisation de mouvements fluides et lents, associés à un travail sur le souffle en pleine conscience.

Cette discipline unifie le corps et l’esprit, et génère de nombreux effets bénéfiques sur l’organisme et le mental.

Le qi gong en chinois signifie "travail sur le souffle". Art énergétique doux de bien-être et de santé, c’est une voie pour le développement de qualités telles que le calme, la sérénité, le recul par rapport aux émotions et le lâcher-prise. La pratique consiste en une suite de postures statiques, des enchaînements dynamiques, des étirements en profondeur, une concentration particulière sur la respiration, ainsi qu’un travail de visualisation.

Sa facilité d’exécution permet au qi gong d’être pratiqué par toutes et tous, quel que soit l’âge ou l’état physique. C’est une activité tout à fait recommandée pour les seniors, mais aussi pour améliorer les performances d’autres activités sportives, y compris extrêmes, pratiquées en parallèle. Aucun équipement particulier n’est requis, mis à part des vêtements amples et confortables et une paire de tennis.

Une pratique régulière du qi gong, de 30 minutes à une heure trente par séance, à raison de deux séances hebdomadaires minimum, est recommandée pour en ressentir les bienfaits.

Séance hebdomadaire de qi gong, les jeudis de 18 h 30 à 20 h à la salle de danse – 1er étage de l’ancien centre des pompiers, avenue de Verdun, à Entraygues.

1er essai découverte gratuit. Information et contact : Nathalie au 06 28 34 09 61. envoldudragonqigong.blog.free.fr/ envoldudragon@free.fr