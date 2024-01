Tomber amoureux changerait le fonctionnement de notre cerveau

(ETX Daily Up) - Tomber amoureux nous fait entrer dans un état d’euphorie et d’extase total. On a sans cesse des papillons dans le ventre et on a plus que d’yeux pour notre nouveau partenaire. Mais comment expliquer ce comportement ? Des chercheurs australiens ont entrepris une étude sur le mécanisme chimique du cerveau lorsqu'une personne tombe amoureuse.

Le fait de tomber amoureux de quelqu’un modifie le cerveau grâce à la libération de l’ocytocine, aussi appelée "hormone de l’amour", responsable de l’euphorie que nous ressentons à ce moment-là. Néanmoins, il reste une part de mystère sur les changements que l'amour opère sur notre cerveau. Des chercheurs de l’Université Nationale Australienne, l’Université de Canberra et l’Université du Sud de l’Australie se sont associés afin d’étudier le mécanisme chimique du cerveau lorsque l’on tombe amoureux. Et il s'avère qu'être amoureux peut brouiller une partie du cerveau afin que votre partenaire devienne le centre du monde.

Publiée dans la revue Behavioral Science, cette recherche est la première à explorer le lien entre le "système d'activation comportementale" du cerveau humain et l'amour romantique. Afin de mener leur recherche, les chercheurs ont questionné 1556 jeunes adultes identifiés comme étant "amoureux". Les questions de l'enquête ont porté sur les réactions émotionnelles des participants à l'égard de leur partenaire, leur comportement ainsi que l'attention accordée.

Les chercheurs ont constaté que notre cerveau réagit très différemment lorsque nous sommes amoureux. "Il place l'objet de notre affection au centre de notre vie", expliquent les chercheurs dans un communiqué.

"Nous connaissons le rôle que joue l'ocytocine dans l'amour romantique, car des vagues d'ocytocine circulent dans notre système nerveux et notre circulation sanguine lorsque nous interagissons avec des personnes aimées", explique le Dr Phil Kavanagh, de l'Université de Canberra. "Cependant, si les êtres chers prennent une importance particulière, c'est parce que l'ocytocine se combine à la dopamine, une substance chimique que notre cerveau libère pendant l'amour romantique. En fait, l'amour active les voies cérébrales associées aux sentiments positifs".

Afin d’approfondir leurs recherches, les scientifiques comptent étudier les différences entre les hommes et les femmes dans leur approche de l’amour, et faire un sondage à plus grande échelle dans l’objectif d’identifier des types d’amants romantiques.