L’Accordéon club réquistanais fourmille de projets pour 2024

Pour clôturer l’année, l’assemblée générale de l’ACR a réuni la plupart de ses adhérents musiciens, familles et amis, au local musical.

Le bilan moral riche en activités en 2023 a été rappelé.

Les jeunes ont créé leur bureau, ce qui leur permet de s’organiser, de proposer des activités et des idées ; ils ont confectionné des boîtes de Noël revendues aux familles. Bravo pour cette initiative.

Les statuts de l’association ainsi que le règlement intérieur avaient besoin d’un sérieux coup de rajeunissement, compte tenu de l’évolution des habitudes et des adhérents musiciens : un pré projet avait été envoyé en amont à chaque famille et a été discuté en AG ; les propositions ont été adoptées à l’unanimité. Le bilan financier fait état d’un léger déficit en raison du coût du voyage pour le concours.

Le moral de l’ACR reste au beau fixe et les projets pour 2024 sont déjà nombreux : l’estofinade le 16 mars, le concours régional qui se déroulera à Réquista, la participation au char de la fête de la brebis, le loto, la participation au concours national vers Paray-le- Monial, sorties bals et thés dansants et une nouveauté, avec une formation aux premiers secours. L’association accueille et souhaite la bienvenue à Héloïse Malié à l’accordéon et se réjouit qu’il n’y ait aucun départ de musicien. Cette sympathique soirée s’est terminée par le partage de la bûche et du verre de l’amitié ; la présidente a souhaité à tous d’excellentes fêtes et rappelé aux musiciens que répéter à la maison est essentiel que ce soit pour préparer les concours ou animer des soirées dansantes.