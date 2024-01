Blue Monday : 5 films anti-déprime

(ETX Daily Up) - En ce "Blue Monday", considéré comme le jour le plus déprimant de l'année, quoi de mieux pour combattre la mélancolie qu'un bon film qui réchauffe le cœur ? Loin des clichés moroses, voici une sélection de cinq films anti-déprime, véritables antidotes à la grisaille ambiante.

Le "Blue Monday", une expression popularisée dans les médias, fait référence au troisième lundi de janvier, souvent cité comme le jour le plus déprimant de l'année. Ce concept, né d'une campagne publicitaire, s'appuie sur une formule pseudoscientifique impliquant des facteurs tels que le climat, les dettes post-fêtes, le temps écoulé depuis Noël, et les résolutions du Nouvel An déjà abandonnées. Bien que critiqué pour son manque de fondement scientifique, le "Blue Monday" est devenu un symbole culturel de la déprime hivernale.

Pour passer un lundi avec le sourire aux lèvres, voici une sélection de cinq films, cinq classiques du cinéma, anti-déprime.

"Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain"

Ce bijou du cinéma français, réalisé par Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou dans le rôle-titre, est un véritable hymne à la joie. À travers les aventures extraordinaires d'Amélie, une jeune femme rêveuse et altruiste, le film célèbre les petites merveilles du quotidien et l'importance des petits gestes. Un remède imparable contre la morosité.

"La La Land"

Dans ce film musical pétillant, réalisé par Damien Chazelle, l'amour et les rêves sont à l'honneur. Porté par la musique enjouée et les performances époustouflantes de Ryan Gosling et Emma Stone, "La La Land" est une ode à la persévérance et à la passion, parfait pour chasser les blues.

"Intouchables"

Inspiré d'une histoire vraie, ce film français d'Olivier Nakache et Éric Toledano, est une leçon de vie. L'amitié improbable entre un aristocrate tétraplégique et son aide-soignant issu des banlieues est à la fois touchante et revigorante, rappelant l'importance des rencontres humaines. La finesse des performances d'Omar Sy et de François Cluzet est la cerise sur le gâteau.

"Forrest Gump"

Ce classique de Robert Zemeckis, avec Tom Hanks, est une épopée captivante et inspirante. À travers le regard pur et innocent de Forrest, le film explore les grandes époques de l'histoire américaine tout en célébrant les valeurs de persévérance, d'amour et d'optimisme. Un hymne à la vie, avec son lot de rires et de larmes.

"Le Cercle des poètes disparus"

Avec Robin Williams dans le rôle d'un professeur de littérature inspirant, ce film emblématique de Peter Weir célèbre la liberté, la poésie et le courage de suivre ses rêves. Il est une ode à la vie qui pousse à s'élever au-delà des conventions.