Pourquoi ne peut-on pas "attraper froid" ?

Certes, il fait froid… Pour autant, impossible "d’attraper froid", une expression volontiers utilisée lorsque l’on "tombe malade". Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les basses températures qui entraînent rhumes et autres angines et grippes. Pas directement en tout cas. Explications.

Les maladies hivernales restent principalement occasionnées par des virus et des bactéries. Sans être totalement innocent, l’accusé ‘froid’ ne constitue pas le responsable direct. Car si nous tombons plus fréquemment malades l’hiver venu, les causes se nomment principalement virus et bactéries.

Ces derniers apprécient les lieux clos et mal ventilés (donc peu aérés), où ils survivent plutôt aisément. C’est dans ces lieux ‘au chaud’, propices au rassemblement de personnes, qu’ils trouvent ainsi les conditions pour se propager. Raison pour laquelle, il est important d’aérer son habitat une dizaine de minutes chaque jour. En renouvelant ainsi l’air intérieur, vous éliminez ces microbes qui peinent à survivre lorsque les températures sont basses.

Une responsabilité indirecte

Le rôle du froid dans la survenue de ces épisodes hivernaux apparaît plutôt indirect. En effet, "l’inhalation d’air froid refroidit la muqueuse des voies respiratoires supérieures" souligne le site de la Sécurité sociale Ameli.fr. "Cela peut perturber le bon fonctionnement des mécanismes de lutte contre les infections". En particulier contre les virus, comme l’a notamment montré une étude datée de février 2023, du Journal of Allergy and Clinical Immunology. Ce qui signifie que le froid est aussi susceptible d’amoindrir notre système de défense, qui devient ainsi moins performants face assauts viraux.