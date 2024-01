Vivre à proximité d'espaces verts serait (aussi) bénéfique pour la santé des enfants

(ETX Daily Up) - La science ne cesse de vanter les mérites d'une vie à proximité des espaces verts, notamment pour les citadins, avec de nombreux bienfaits pour la santé mentale. Mais les parcs, jardins, squares, et autres espaces végétalisés pourraient également profiter à la santé physique des plus jeunes. Une nouvelle étude menée par des chercheurs belges révèle que les enfants domiciliés à côté de telles zones auraient des os plus solides.

L'exposition aux espaces verts dès le début de la vie jouerait un rôle important sur la bonne santé osseuse des enfants, et pourrait même limiter le risque de fractures et d'ostéoporose a posteriori, révèle une nouvelle étude dirigée par des chercheurs belges. "Ces résultats soulignent l'importance de l'exposition aux espaces verts résidentiels au début de la vie sur la santé des os pendant les périodes critiques de la croissance et du développement, avec des implications à long terme", soulignent les auteurs de ces travaux publiés dans la revue médicale JAMA Network Open.

Nombreuses sont les études qui s'intéressent à l'influence de la nature, quelle qu'elle soit, sur la santé des personnes qui en bénéficient au quotidien. De récents travaux ont fait état d'une foule de bienfaits sur la santé mentale et le bien-être, quand d'autres ont montré que les espaces verts pouvaient permettre de limiter le recours aux médicaments ou de favoriser l'activité physique, mais c'est la première fois que de telles recherches se penchent sur l'impact des espaces verts résidentiels sur la santé osseuse des enfants. Pour les besoins de ces travaux, des chercheurs de l'université de Hasselt, en Belgique, ont analysé les données de 327 enfants âgés de 4 à 6 ans issus de la cohorte de naissance prospective 'Environmental Influence on Aging in Early Life' (ENVIRONAGE) amorcée en 2010, et suivis entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2021.

Au-delà des données sur la santé et le mode de vie de la mère et de l'enfant, les scientifiques ont tenu compte des adresses résidentielles. Ces dernières ont été géocodées, tandis que le pourcentage des espaces verts a été déterminé en fonction des espaces verts hauts (supérieurs à trois mètres), les espaces verts bas (inférieurs ou égaux à trois mètres), ainsi que la somme des deux, dans plusieurs rayons allant de cent mètres à trois mille mètres autour de la résidence. Verdict ? L'exposition à des espaces verts résidentiels dès le début de la vie a été associée à une meilleure santé osseuse chez les enfants participants.

Une meilleure santé osseuse à proximité de la verdure

Dans le détail, l'étude révèle notamment que le fait de disposer d'environ 25% d'espaces verts supplémentaires (+23,2% d'espaces verts hauts et + 25,2% d'espaces verts totaux) dans un rayon de mille mètres était associé à un risque 67% moins élevé d'avoir une densité osseuse faible chez l'enfant - autrement dit de se situer dans les 10% des densités osseuses les plus faibles. Dans la même veine, les enfants jouissant d'environ 20% d'espaces verts en plus dans un rayon de 500 mètres étaient susceptibles d'avoir une densité minérale osseuse plus élevée.

Ces résultats sont importants si l'on considère que la densité minérale osseuse est un indicateur important dans le risque de fractures et/ou d'ostéoporose à un stade de vie ultérieur. "Plus la masse osseuse est forte pendant l'enfance, plus vous avez de capacité pour plus tard dans la vie. Le véritable message de santé publique de cette étude est donc que les urbanistes peuvent renforcer les os des enfants, ce qui a des conséquences à long terme", a fait savoir le professeur Tim Nawrot, l'un des co-auteurs de l'étude, relayée par The Guardian. Ces travaux pourraient ainsi permettre de mettre en place de nouvelles stratégies pour agir à un niveau préventif.

"Cette étude souligne le besoin urgent de sensibiliser les décideurs politiques à l’importance de conserver et d’agrandir les espaces verts résidentiels afin de maximiser la densité minérale osseuse pendant les périodes cruciales de croissance et de développement. La promotion de telles stratégies préventives pourrait diminuer le risque de fracture et/ou d'ostéoporose plus tard dans la vie, ce qui entraînerait des avantages financiers, physiques et psychologiques pour l'individu et la communauté", concluent les auteurs de ces travaux.