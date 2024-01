La "méthode 3-2-1", cette technique d'écoute qui peut améliorer votre relation

(ETX Daily Up) - La communication au sein d'un couple est essentielle pour que la relation perdure. Si certains parviennent à discuter sans dispute, d'autres y arrivent plus difficilement. Pour s’améliorer dans ce domaine, il existe une méthode simple à mettre en place et qui ne nécessite que six minutes de votre temps : la "méthode 3-2-1".

Après l’astuce du café, voici une autre astuce susceptible d'améliorer considérablement la communication dans votre relation. Avec la méthode 3-2-1", aussi appelée la méthode des 6 minutes, les partenaires communiquent chaque jour pendant six minutes avec sincérité et concentration. "Les trois clés de la communication sont la franchise, l'écoute empathique et la réflexion", comme l’explique le psychologue Lawrence J. Cohen qui consacre un article sur le sujet dans Psychology Today.

La méthode se découpe en trois phases. La première consiste à partager ses sentiments, son ressenti du moment avec sa moitié, pendant trois minutes. Pendant ce temps-là, le partenaire se contente d’écouter, sans interruption. Une fois le temps écoulé, c'est à son tour de s’exprimer en réagissant à ce qui a été dit, pendant deux minutes. C’est un temps essentiel durant lequel celui-ci vous dira ce qu’il a compris de votre discours, sans porter de jugement. La dernière minute sert à l’orateur d’origine pour réagir aux commentaires et aux réflexions de son partenaire. Ce dernier laps de temps peut, par exemple, servir à remercier son partenaire d’avoir tendu l’oreille à ses problèmes ou à éclaircir un point jugé mal compris, sans pour autant repartir sur un autre sujet. Les rôles peuvent ensuite être inversés pour donner l’occasion à la personne qui a écouté de s’exprimer à son tour.

Cet exercice permet de s’écouter réellement et de prendre le temps de se comprendre mutuellement. D’après la psychologue Amélie Boukhobza, sollicitée par Doctissimo, cette méthode permet de s’exprimer sans être interrompu. "Je trouve cette technique très intéressante. En particulier le fait que l'on puisse parler sans jamais être coupé. Il y a une véritable écoute dans un temps limité et non pas infini, ce qui permet de vraiment réfléchir", indique l’experte". Elle ajoute : "De la même manière, le temps limité de réponse permet aussi de ne pas s'éparpiller dans des réactions uniquement frontales, qui ne feraient que renforcer les tensions au lieu de les désamorcer". Pour la spécialiste, la méthode peut fonctionner si le sujet n’est pas trop délicat, et si l'on accorde une réflexion avant de prendre la parole.

En effet, il est assez courant dans le couple que certaines discussions aboutissent sur une incompréhension mutuelle par manque d’écoute réelle. On se contente souvent de se répéter, ou de crier pour se faire entendre. Ainsi, consacrer quelques minutes pour discuter à tour de rôle pendant un laps de temps peut favoriser le dialogue et l’épanouissement du couple. "Avec la méthode 3-2-1, on espère que les conversations visant à résoudre les problèmes et les conflits seront plus fluides et plus efficaces, grâce à la façon dont vous vous êtes exercés à parler et à écouter l'autre", explique Lawrence J. Cohen.

Néanmoins, c'est une pratique qu’il faut faire à plusieurs reprises pour qu’elle porte ses fruits, selon le psychologue. "L'un ou les deux partenaires peuvent avoir besoin d'un peu de pratique (ou de beaucoup de pratique) avant de pouvoir réfléchir avec précision sans interprétations, réactions émotionnelles ou disputes".