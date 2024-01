Santé: l'écart de prise en charge entre femmes et hommes coûte 1.000 milliards de dollars par an, estime un rapport

(AFP) - La moindre prise en charge de la santé des femmes par rapport à celle des hommes coûte 1.000 milliards de dollars (920 milliards d'euros) par an, estime mercredi un rapport du Forum économique mondial.

Si les femmes vivent plus longtemps que les hommes, leur qualité de vie est moins bonne, en raison d'une attention inégale accordée aux deux sexes par la recherche médicale et les traitements, indique ce rapport de 42 pages auquel ont contribué la société suisse Ferring Pharmaceuticals (qui commercialise notamment des produits en gynécologie) et le McKinsey Health Institute.

Combler cet écart permettrait de stimuler l'économie mondiale de 1.000 milliards de dollars par an d'ici 2040, ajoute-t-il.

Le rapport est publié alors que des centaines de chefs d'entreprises et des dizaines de chefs d'Etats et de gouvernements se réunissent cette semaine pour la 54e conférence annuelle du Forum économique mondial dans la très chic station alpine de Davos en Suisse.

Selon le rapport, chaque dollar américain investi dans la santé des femmes rapporterait en retour trois dollars de croissance, cela s'expliquant en partie par le retour de femmes malades sur le marché du travail.

Remédier aux inégalités liées à l’endométriose et à la ménopause – qui touchent uniquement les femmes et ont longtemps été considérées comme peu étudiées – pourrait contribuer à hauteur de 130 milliards de dollars au PIB (Produit intérieur brut) mondial d’ici 2040, estime-t-il.

L’étude a également examiné dans quelle mesure les traitements et diagnostics ont davantage profité aux hommes qu’aux femmes. Ainsi, les inhalateurs pour l'asthme sont plus efficaces sur les hommes que les femmes, affirme-t-il.

Des recherches antérieures ont montré que les femmes sont diagnostiquées plus tard que les hommes pour 700 maladies différentes.

"Investir dans la santé des femmes doit être une priorité pour chaque pays", a estimé Shyam Bishen, responsable des soins de santé au Forum économique mondial.

"En plus d'améliorer la qualité de vie des femmes, garantir aux femmes l'accès aux innovations en matière de soins de santé est l'un des meilleurs investissements que les pays puissent faire pour leurs sociétés et leurs économies", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Forum économique mondial a annoncé le lancement de l'Alliance mondiale pour la santé des femmes, avec jusqu'à présent la promesse d'investir 55 millions de dollars (50 millions d'euros).