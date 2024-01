Villefranche-de-Rouergue. "La Truite", un spectacle musical ce dimanche

Le prochain rendez-vous des Espaces culturels a lieu dimanche 21 janvier, à 17 heures, au théâtre municipal avec "La Truite", un spectacle musical de la Cie Accordzéam.

"Connaissez-vous la vie d’une truite ? Schubert nous en a donné un aperçu avec sa mélodie. Mais dimanche, les cinq musiciens d’Accordzéam vous en proposent une autre version toute en cascade de styles musicaux !", présente la compagnie. "C’est à une partie de pêche inoubliable de finesse et de drôlerie à laquelle ils vont nous convier mais bien plus encore, à un formidable et original moment musical." Ce spectacle a été vu au Festival d’Avignon 2022.

Réservations fortement conseillées au 06 87 95 09 82, par mail : billetterie@espaces-culturels.fr Billetterie sur place à partir de 16 h 15.