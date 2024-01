Le laboratoire de l’hôpital de Villefranche-de-Rouergue élargit ses plages d’ouverture

L’hôpital a acquis un nouvel équipement d’analyse de sang.

Le laboratoire d’analyses médicales de l’hôpital de Villefranche s’est équipé d’un nouvel automate d’analyses de biologie médicale, permettant de réaliser les déterminations de groupes sanguins et la recherche d’anticorps irréguliers.

"Ces analyses sont indispensables pour réaliser toutes les transfusions sanguines de 1 800 poches de sang et 450 patients pris en charge sur le centre hospitalier", indique la direction de La Chartreuse.

"Ce stock est nécessaire en cas d’urgence vitale"

L’hôpital est autorisé par l’Établissement français du sang Occitanie et l’Agence régionale de santé à gérer le stock de délivrance de produits sanguins labiles.

"Ce stock s’avère nécessaire en cas d’urgence vitale au sein du service des urgences avec 13 800 passages en 2022 et 258 sorties du Smur mais aussi dans le cadre de l’activité opératoire du centre hospitalier qui représente 6 800 actes opératoires par an", poursuit la direction.

En novembre dernier, lors de la semaine de la sécurité des patients, les techniciens du laboratoire avaient fait de la prévention pour expliquer les différents groupes sanguins (A, B, AB, et O) aux visiteurs, usagers et lycéens et leur permettre de visualiser, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes d’une goutte de sang à l’aide d’un microscope.

"Cette première expérience a été positive et force de proposition pour un nouveau rendez-vous avec les usagers du centre hospitalier", ajoute la direction. "Par ailleurs, la direction du centre hospitalier souhaite élargir les horaires d’ouverture au public du laboratoire pour répondre aux besoins de la population villefranchoise."

4 283 prises de sang

Le laboratoire accueillera dès le 1er février toutes les personnes désireuses de réaliser leurs analyses de biologie médicales (prélèvements et prise de sang) du lundi au vendredi avec ou sans rendez-vous de 7 h 30 à 17 heures et le samedi à partir de 9 heures sur rendez-vous auprès du secrétariat (05 65 65 31 30).

En 2022, 4 283 personnes non hospitalisées ont bénéficié de prises de sang.