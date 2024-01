Réquista. Les vœux du maire au personnel municipal

Le maire Michel Causse et ses adjoints avaient réuni le personnel de la mairie, mercredi, pour la présentation traditionnelle

des vœux pour l’année 2024. "J’adresse à chacun et chacune d’entre vous des vœux de bonne santé sans laquelle rien

n’est possible, dans notre vie personnelle comme professionnelle". Puis, il s’adresse à l’équipe technique

en ces termes : "l’équipe municipale et moi-même renouvelons notre reconnaissance pour l’action que vous menez quotidiennement dans l’exercice de vos fonctions dans lesquelles vous associez votre volonté, votre énergie et vos compétences au service des Réquistanaises et Réquistanais". Il reconnaît ensuite l’excellent travail de l’équipe administrative qui accueille, informe, et sert la population au quotidien, sans faille alors que la charge de travail est de plus en plus croissante. Il félicite le personnel d’encadrement périscolaire au service des petits écoliers, une tâche pas toujours facile. "Merci à tous pour votre dévouement et votre professionnalisme au service de la commune".

Le verre de l’amitié et le partage de la galette ont terminé cette cérémonie dans une bonne ambiance.