Alerte enlèvement : on recherche Tracy, 21 ans, souçonnée d'avoir enlevé son bébé de 1 mois à l'hôpital

Le ministère de la Justice a émis cette alerte enlèvement ce vendredi 19 janvier vers 17 heures.

On recherche un bébé de sexe féminin, prénommée Neilylah, de type africain, mesurant 50 cm et âgé d'un mois, enlevé ce jeudi 18 janvier entre 19h35 et 20h30 au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne), selon l'alerte enlèvement émise ce vendredi 19 janvier vers 17 heures sur le dispositif mis en place par le ministère de la Justice.

La mère du bébé est soupçonnée d'avoir enlevée elle-même son enfant. Elle s'appelle Tracy, a 21 ans, mesure 1,73 m, est de corpulence normale et était vêtue d'un T-shirt blanc, d'un pantalon gris et d'un bonnet en satin rouge au moment des faits.

Si vous localisez le bébé ou sa mère, le ministère de la Justice demande de ne pas intervenir et de contacter le 197.

Un dispositif inutilisé depuis près de 8 moi

Le dispositif "Alerte enlèvement" a été utilisé pour la dernière fois fin mai 2023, avec là aussi l'enlèvement d'une fillette de 10 ans dans l'Isère, cette fois par son père, aidé d'un complice. Le dispositif avait été levé le lendemain, avant que la fillette, prénommée Eya, ne soit retrouvée au Danemark le même jour, et le père et son complice arrêtés.