Quésaco : "L'avalanching", cette méthode pour éviter d'être célibataire à la Saint-Valentin

Pour de nombreux célibataires, la perspective de passer la Saint-Valentin en solo est une source d'angoisse. Pour y remédier, la nouvelle tendance consiste à multiplier les rendez-vous dans l’espoir de trouver un partenaire le jour J, quitte à mettre de côté certains critères. Cette technique s’appelle "l"Avalanching".

Les applications de rencontre connaissent un pic de fréquentation pendant le mois de janvier, voire même jusqu’au 14 février. Parmi les célibataires en quête d’amour figurent ceux qui veulent à tout prix passer la Saint Valentin accompagné. Leur technique ? L’avalanching. Ils parcourent frénétiquement le plus grand nombre d'applications de rencontres possible pour s'assurer de décrocher un rendez-vous pour la fête des Amoureux. Quitte à revoir leurs critères à la baisse.

Selon une étude menée par l’application Finding The One et révélée par Indy100, 79% des 800 célibataires interrogés déclarent être plus actifs sur les applications de rencontres au mois de janvier, en vue de la Saint-Valentin, la période la plus déprimante de l’année pour les trois quarts d’entre eux. Et pour s’assurer de passer le 14 février avec quelqu’un, un peu moins de la moitié admettent être moins exigeants qu’à l’accoutumée, en particulier sur des critères liés à l’âge, au lieu d’habitation et d’apparence.

Selon Sylvia Linzalone, une experte en matière de rencontres amoureuses, cette précipitation induite par l'Avalanching n'est pas une réponse viable et saine au célibat de début d’année. ""Il y a un risque supplémentaire de se sentir déçu si les efforts supplémentaires que les gens déploient pour trouver un rendez-vous pour la Saint-Valentin ne portent pas leurs fruits", explique-t-elle dans un article de Indy100. Elle met par ailleurs en garde les célibataires contre l'excès de conversations sur les applications de rencontres, affirmant que cela s'avère souvent inutile dans la quête d'un partenaire approprié. "De nos jours, les applications de rencontres sont devenues une autre forme de média social, avec des échanges virtuels prolongés et comparativement peu de rencontres en face-à-face. Il est temps d'inverser les deux et de se concentrer sur les rencontres réelles si vous voulez vraiment changer votre vie amoureuse en 2024". Au lieu de cela, l'experte conseille de privilégier les rencontres intentionnelles, où vous n'avez pas besoin de sacrifier vos principes pour trouver l'amour.