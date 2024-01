Au Ikea de Shanghai, seniors cherchent âme soeur

(AFP) - Ikea avait tenté de les mettre à la porte. Mais des seniors de Shanghai se réunissent encore chaque semaine dans la cafétéria du magasin d'ameublement, improbable lieu de drague où ils espèrent trouver l'amour.

Tous les mardis, des centaines occupent les tables du spacieux restaurant. Pas de traditionnelles boulettes de viande suédoises au menu, mais du thé, des snacks voire même de l'alcool. Tous apportés de chez eux.

Ces veufs ou divorcés, dont les enfants ont déjà quitté le domicile familial, veulent trouver l'âme soeur dans ce lieu dont l'ambiance et le niveau sonore rappelle davantage une cantine d'école qu'un établissement pour personnes âgées.

"Il n'y a rien d'embarrassant à parler de ça. Ce n'est pas uniquement les jeunes qui ont besoin d'amour. Les personnes âgées aussi", déclare à l'AFP Qingqing, une ex-directrice de maison de retraite au maquillage impeccable.

Un homme vêtu d'un manteau en fourrure, d'une casquette et de lunettes de soleil côtoie une dame en imprimé léopard. D'autres sont attablés pour discuter ou encore parcourent la pièce en abordant des compagnes potentielles.

Ces retraités plein d'entrain s'échangent des mandarines, du thé ou jonchent les tables de coquilles de noix.

Sur les 297 millions de Chinois de 60 ans et plus, un quart sont célibataires, selon les chiffres officiels.

Et si plusieurs générations vivaient sous le même toit en Chine dans le passé, beaucoup de seniors vivent désormais seuls.

"Je me sens tout le temps seul. La vie est très ennuyeuse à mon âge (...) Je voudrais trouver une nouvelle compagne", déclare à l'AFP Gu Yijun, un dynamique ex-chauffeur d'autocar divorcé de 73 ans.

- Cigarette et whisky -

Le magasin Ikea est à une heure et demie de chez lui. Mais il se dit optimiste quant à ses chances de trouver chaussure à son pied.

"C'est aussi un moyen de se détendre et de s'amuser. C'est toujours mieux que de rester à la maison et de se regarder dans le miroir, d'être seul avec son reflet", philosophe-t-il.

Ces rencontres à Ikea existent depuis plus de 10 ans. Mais personne ne sait exactement comment tout a commencé. Ici point d'organisateur: la plupart des personnes interrogées déclarent avoir entendu parler du rassemblement par des amis.

"C'est difficile pour nous d'aller dans des endroits plus huppés" alors l'environnement simple et peu cher d'Ikea "nous convient mieux", explique à l'AFP Xu Yizhen, une amie de Qingqing.

Ikea n'était à l'origine pas franchement ravi d'être devenu un lieu de drague et a tenté d'empêcher ces rencontres.

Le magasin avait recruté des agents de sécurité supplémentaires, bloqué l'accès aux chaises du restaurant et accroché une pancarte demandant au groupe de ne plus se réunir, selon la presse chinoise et étrangère.

Mais point de tension désormais.

Lors d'un récent rassemblement, le personnel n'a ainsi pas sourcillé lorsqu'un homme, vêtu d'un costume à motifs d'ours en peluche, s'est promené cigarette à la main en proposant du whisky aux autres participants.

Ikea "est conscient de la solitude des personnes âgées du quartier qui ont besoin de soins et d'interaction", a indiqué à l'AFP un représentant de l'enseigne.

"Le magasin aimerait donc leur proposer un endroit où elles peuvent se sentir chez elles et rencontrer des amis", a-t-il précisé.

- "Assez sélectifs" -

Ikea n'est pas le seul lieu de rencontre pour les seniors à Shanghai. Certains se rendent également au Parc du peuple dans le centre de Shanghai.

Lors d'un récent dimanche, par des températures très fraîches, beaucoup étaient emmitouflés dans d'épaisses doudounes et en train de discuter.

Les plus timides se tenaient à l'écart du groupe et attendaient d'être abordés.

Mais quelles sont les chances de rencontrer le grand amour dans ces endroits?

"C'est quand même peu probable de trouver (un conjoint convenable chez Ikea) parce vous avez à la fois des hommes biens et d'autres biens moins recommandables", estime Qingqing.

Selon Gu Yijun, l'ex-chauffeur, il est difficile pour les personnes "moins aisées" de trouver quelqu'un. Li Shiqi, un artiste peintre habitué des lieux, déplore le fait que certaines ont des critères "assez sélectifs".

"Selon certains, le taux de réussite ici est inférieur à 3%", déclare-t-il.

L'homme de 74 ans dit toutefois avoir fait la connaissance le mois dernier d'une femme, actuellement en voyage.

"On a eu le béguin l'un pour l'autre. J'aime son apparence et son âge, elle est relativement jeune", explique-t-il.

"J'attends qu'elle revienne et si on est prêts à ce moment-là à entamer une relation amoureuse, on se mettra ensemble."