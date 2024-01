Aveyron : studio mobile, enregistrements, chansons, "il y a urgence à sauver la tradition orale de l’occitan"

Lancée en 2021, l’opération "País" se poursuit à travers l’Aveyron pour mettre en avant et sauvegarder la langue occitane.

C’est le grand projet sur le territoire aveyronnais pour pérenniser l’identité occitane. Cette opération País, anciennement Al canton, a pour but d’enregistrer la parole des locuteurs occitans du territoire. Elle est menée par l’Institut occitan de l’Aveyron et financée par le Département.

Les témoignages des habitants mis en lumière

Après une première phase dans le Ségala en 2022, le livre País n°2 est sorti dernièrement. Il met en lumière les témoignages des habitants du Comtal, Lot et Truyère (ancien canton de Bozouls, d’Estaing, d’Entraygues ou encore d’Espalion).

Pour ce faire, un studio mobile chapoté par le réalisateur Nils Martin a permis à Jean-Luc Lafon et à Patricia Pallier, chargés de réalisation audiovisuelle, de poser les questions aux habitants du territoire. "Le projet a été présenté dans un premier temps devant les différentes communautés de communes. Puis s’en est suivie une prise de contact avec les maires pour identifier les personnes qui parlent encore en occitan dans les communes", indique Jean-Luc Lafon.

"C’est notre mémoire"

Des reportages ont été menés chez les habitants, mais également les artisans et les agriculteurs. "L’objectif est de collecter tout ce savoir et de le diffuser", ajoute le défenseur des langues d’oc. "Il y a urgence à sauver cette tradition orale, de sauvegarder le répertoire de chansons et de chansonnettes. C’est notre mémoire."

"Une restitution vivante et dans l'air du temps"

Plus de 200 témoignages sont répertoriés dans l’ouvrage País numéro 2, disponible dans les différentes libraires de l’Aveyron. Mais aussi sur le site internet Opération País et sur leur page YouTube, pour y retrouver les reportages vidéo. "Nous avons fait le choix d’une restitution vivante et dans l’air du temps. Obligatoirement, les auditeurs et les lecteurs connaissent quelqu’un qui a témoigné, au vu du nombre phénoménal de personnes qui ont été enregistrées", appuie Jean-Luc Lafon.

"Aujourd’hui, il y a encore des jeunes de 12 ans qui parlent très bien occitan. La langue ne cesse d’évoluer dans le temps mais cette culture est plus que jamais d’actualité."

En 2023, plusieurs enregistrements ont été effectués pour la 3e phase, dans le sud du département, pour une diffusion fin 2024. Et, cette année, l’équipe va s’attaquer au territoire decazevillois.

Plus d’informations au 05 65 45 53 72.