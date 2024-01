Gramond. Planète Ajal et ProDiges font vibrer les Ehpad

Depuis octobre, l’Ajal et ProDiGes font vibrer les Ehpad "La Fontanelle" à Naucelle et "Saint Dominique" à Gramond au rythme du hip-hop. Chaque semaine, les résidents ont pu se plonger dans cet univers en participant à l’écriture et à la composition de leurs propres morceaux de rap mais aussi en s’initiant à la pratique du graffiti. Un merci tout particulier aux résidents, personnels et intervenants (Esteves Cisco Francis et Rafat Playmoboyz) pour cette belle action de médiation artistique. Ce projet est soutenu par le Département de l’Aveyron et ses partenaires dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.