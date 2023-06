Gramond. C’est la fête de la musique à l’Estanquet

Samedi 17 juin à partir de 19 h Stéphanie et son célèbre bar épicerie proposeront un programme musical avec deux groupes réputés. A 19 h Somasada groupe électro-acoustique de quatre personnes, passionnés de musique aux fortes influences musicale du pays Catalan et de l’Espagne et à 21 h Spartak Méthanol nouvelle formation à quatre créant un bel équilibre de rock’n’roll et de surf… Influencés par Dick Dale, Les Sadies, Les Dogs, ils mélangent allègrement le rock’n’roll qui fait danser, la hargne du punk rock et les jolies balades romantiques le tout pour une soirée de folie.

L’entrée sera gratuite et il sera possible de se restaurer sur place.

Les passionnés du ballon ovale pourront suivre la finale du top 14 diffusée ce soir-là.