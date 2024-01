Faire du sport sur un rythme groovy améliorerait les performances cérébrales

(ETX Daily Up) - Le sommeil, le café, les oméga-3, et les activités intellectuelles seraient efficaces pour améliorer les performances cognitives, mais il y aurait également des réflexes plus ludiques (et fun) à adopter au quotidien. Une récente étude vante les mérites de la musique groovy durant l'activité physique, laquelle agirait favorablement sur certaines fonctions cognitives comme la concentration et le jugement.

"Let's groove tonight". Ce cultissime morceau du groupe Earth, Wind & Fire pourrait vous aider, sans que vous ne le sachiez, à améliorer certaines de vos fonctions cognitives. Incroyable, mais vrai ! C'est en tout cas ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Tsukuba, au Japon. Ces derniers suggèrent que faire des exercices physiques rythmés accentuerait leurs effets sur la fonction du cortex préfrontal, région du cerveau associée à la prise de décision, le contrôle des émotions, la mémoire de travail, la concentration, ou encore l'attention. Attention toutefois, il n'est pas question de faire du sport sur n'importe quel rythme, c'est le groove qui induirait ces effets bénéfiques sur le cerveau.

D'après Le Robert, le groove est la "qualité rythmique propre aux musiques qui incitent à bouger, à danser", à l'instar du rock et du funk par exemple, mais pas uniquement. Les chercheurs incluent même davantage de styles musicaux à en croire la définition qu'ils donnent du groove : "L’écoute de musique rythmée, en particulier de musique au groove prononcé, suscite un sentiment d’excitation accru, incitant les individus à bouger instinctivement leur corps en synchronisation avec le rythme". Ils précisent même dans un communiqué que "cette tendance naturelle à bouger en harmonie avec la musique" est l'essence même du groove.

Des bienfaits accrus quand ça groove

Mais alors, avez-vous le groove ? Car cette propension à vibrer au son de la musique pourrait se révéler particulièrement bénéfique pour la santé de votre cerveau. Ce sont en tout cas les conclusions des recherches menées par cette équipe de chercheurs japonais. Se basant sur des travaux antérieurs, qui ont déjà montré que la simple écoute de rythmes groovy améliorait les fonctions exécutives dans le cortex préfrontal, les scientifiques se sont intéressés à la synergie potentielle entre le groove et l'exercice. L'idée ? Déterminer si cette association pouvait accroître les bienfaits cognitifs - mais aussi le plaisir - de l'activité physique, et ce même lorsqu'elle est pratiquée de façon modérée.

Pour les besoins de ces travaux, les chercheurs ont convié 48 participants âgés de 18 à 26 ans à faire trois minutes d'aérobique d'intensité "très légère" sur un rythme groove. A l'issue de l'expérience, les participants ayant signalé que leur corps "résonnait avec le rythme" au cours de cette séance d'exercices ont montré une amélioration de la fonction exécutive dans le cortex préfrontal. "Ces résultats, tout comme les précédents, confortent l'hypothèse selon laquelle le rythme groove nous permet d'augmenter les bénéfices cognitifs de l'exercice (…) et suggèrent que l'entraînement audiomoteur subjectif est un mécanisme clé de cet effet stimulant", concluent les auteurs de cette étude publiée dans le journal Neuroscience.