Centrès. Le club des Trois Vallées va accueillir quinze nouveaux adhérents

Lors de l’assemblée générale du 16 janvier qui s’est déroulée en présence de Nadine Vernhes, maire de Centrès, la présidente, Joëlle, a en premier lieu remercié les personnes présentes et a souhaité la bienvenue aux 15 nouveaux adhérents. Ensuite, après une pensée pour les personnes décédées, elle a dressé le bilan des différentes activités de l’année écoulée : le club qui compte 115 membres a effectué deux sorties d’une journée : Capdenac- Figeac avec visite de l’entreprise Raynal et Rauquelaure, croisière sur la vallée du Lot, une sortie cabaret à Sète ainsi qu’un week- end de quatre jours en Provence. Galette, soupe au fromage et deux repas complètent le tout, sans oublier le quine du mois de décembre et les activités cartes et jeux de société, les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois. L’année 2024 comptera de nouveau deux repas, une soupe au fromage et trois sorties d’une journée dont les programmes sont en cours d’élaboration. Les personnes qui souhaiteraient une visite particulière peuvent en soumettre l’idée aux membres du bureau.

La présentation du bilan financier par Abel fait ressortir une situation saine permettant au club de poursuivre ses différents projets.

Après le partage de la galette, l’après-midi s’est terminé en chansons et musique grâce à nos amis Carlos et Jean-Pierre.

La prochaine rencontre aura lieu jeudi 29 février à midi, autour d’une soupe au fromage à la salle des fêtes de Tayac.