Le club Multiprintemps va de l’avant

Le club MultiPrintemps de Grand-Vabre avait invité ses adhérents à l’assemblée générale du club qui s’est tenue dans la salle des fêtes. Avant d’entamer l’ordre du jour, le bureau, par l’intermédiaire de son président, a présenté ses vœux à l’assistance puis demandé un moment de recueillement pour tous ceux qui nous ont quittés cette année.

Le président, la trésorière et son équipe ont présenté les bilans moral et financier de l’association pour 2023 qui ont été approuvés à l’unanimité. Ensuite vint l’annonce des activités envisagées pour 2024 qui pourraient être modifiées. En effet, si le thé dansant est déjà prévu pour le dimanche 17 mars avec Didier Malvezin, quelques dates restent à définir comme le quine et les gestes de premier secours par les pompiers de Marcillac en septembre, une excursion en juin, peut-être à Gages et évidemment les divers repas de l’année et le concours de belote. Après avoir défini le montant de la cotisation, qui reste inchangé pour 2024, le président a rappelé que 2025 serait une année élective et invite déjà les personnes intéressées à participer aux réunions du club comme membre permanent. Après avoir répondu aux diverses questions, tout le monde s’est rassemblé pour déguster la galette et le pot de l’amitié.

Les responsables du club rappellent qu’il n’y a pas de d’âge pour rejoindre le club. Vous pourrez pratiquer du sport (balade de 2 à 3 km le samedi après-midi et ping-pong), participer aux repas animés et vous détendre avec les divers jeux mis à la disposition des adhérents aux Hortensias tous les 2e et 4e jeudis du mois.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 06 46 45 11 60 ou le 05 65 69 86 50.